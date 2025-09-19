Мужчина находился в больнице и выглянул в окно: увиденное заставило его оцепенеть (фото)

Бразильский врач Педро находился на дежурстве и случайного выглянул в окно — за стеклом находились два грифа. Мужчина и пользователи сети убеждены, что в этом есть определенный элемент мистичности.

Медик говорит, что один из пациентов испугался от увиденных птиц, фото которых врач обнародовал в Reddit.

Сообщение бразильца стало обсуждаемым — собрало более 6,4 тыс. реакций и сотни комментариев. Сам мужчина говорит, что ситуация выглядела довольно жуткой и странной.

"Сегодня пара грифов появилась на окне хирургического центра, где я работаю. Один пациент испугался. Было ощущение, что они ждут, когда он умрет", — написал он.

Грифы находились за окном операционной Фото: Reddit Пара грифов оказалась в кадре Фото: Reddit

В комментарии Newsweek Педро признался, что больше удивился, чем испугался. Мужчина говорит, что его поразили их размеры, ведь "не каждый день видишь диких птиц так близко".

По словам врача, при этом некоторые медсестры были напуганы, а пациент, хоть и пошутил, почувствовал тревогу. На вопрос в комментариях, жив ли он, ответил: "С ним все в порядке. Птицы были просто интересными".

Педро говорит, что сейчас в Бразилиа он видит довольно много грифов. У медика есть своя версия, которую он услышал в СМИ, и она касается образа жизни птиц.

"Думаю, они мигрируют и случайно нашли хорошее место для отдыха возле больницы. У нас здесь много каракаров и сов, поэтому им приходится прятать гнезда от хищников", — признался Педро, добавив, что на следующий день загадочные "посетители" исчезли.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту мужчины, ряд юзеров призналась о жутком и странном состоянии на фотографиях. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Как там в Священном Писании сказано: "Где труп, там соберутся и грифы" [Евангелие от Луки, 17:37 — ред;]

"Не буду врать — это бы меня тоже напугало".

"Увидеть такое перед операцией? Я бы не был уверен, что все пройдет хорошо".

"Я не суеверный, но это точно знак".

"Они просто ждали, что ты бросишь им кусочек после работы";

"Вчера был Международный день осведомленности о грифах — они просто распространяют информацию".

