Чоловік перебував у лікарні та виглянув у вікно: побачене змусило його заціпеніти (фото)

Бразильський лікар Педро перебував на чергуванні та випадкового виглянув у вікно — за склом перебували два грифи. Чоловік і користувачі мережі переконані, що в цьому є певний елемент містичності.

Медик говорить, що один з пацієнтів злякався від побачених птахів, фото яких лікар оприлюднив у Reddit.

Повідомлення бразильця стало обговорюваним — зібрало понад 6,4 тис. реакцій та сотні коментарів. Сам чоловік говорить, що ситуація виглядала доволі моторошною та дивною.

"Сьогодні пара грифів з’явилася на вікні хірургічного центру, де я працюю. Один пацієнт злякався. Було відчуття, що вони чекають, коли він помре", — написав він.

Грифи перебували за вікном операційної Фото: Reddit Пара грифів опинилася в кадрі Фото: Reddit

У коментарі Newsweek Педро зізнався, що більше здивувався, ніж злякався. Чоловік говорить, що його вразили їхні розміри, адже "не щодня бачиш диких птахів так близько".

За словами лікаря, водночас деякі медсестри були налякані, а пацієнт, хоч і пожартував, відчув тривогу. На запитання в коментарях, чи він живий, відповів: "З ним усе гаразд. Птахи були просто цікавими".

Педро говорить, що наразі в Бразиліа він бачить доволі грифів. У медика є своя версія, яку він почув у ЗМІ, і вона стосується способу життя птахів.

"Гадаю, вони мігрують і випадково знайшли гарне місце для відпочинку біля лікарні. У нас тут багато каракар і сов, тож їм доводиться ховати гнізда від хижаків", — зізнався Педро, додавши, що наступного дня загадкові "відвідувачі" зникли.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту чоловіка, низка юзерів зізналася про моторошний і дивний стани на фотографіях. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Як там у Святому Письмі сказано: "Де труп, там зберуться й грифи" [Євангеліє від Луки, 17:37 — ред.]";

"Не буду брехати — це б мене теж налякало".

"Побачити таке перед операцією? Я б не був упевнений, що все пройде добре".

"Я не забобонний, але це точно знак".

"Вони просто чекали, що ти кинеш їм шматочок після роботи";

"Учора був Міжнародний день обізнаності про грифів — вони просто поширюють інформацію".

