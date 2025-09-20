Врачи оценивали ее шансы, как "50 на 50": женщина едва не умерла из-за утренней зевоты

36-летняя Хейли Блэк привычно потянулась и широко зевнула после раннего пробуждения, после чего почувствовала "электрический удар". Уже вскоре она оказалась в больнице, и медики не давали гарантии, что женщина сможет снова встать на ноги.

Блэк рассказала, что после событий в мае 2016 года она настолько травмирована, что пытается подавлять любую зевоту. Однажды женщина встала в 5 утра из-за новорожденной дочери Амели. Она инстинктивно потянулась и широко зевнула, собираясь вставать, чтобы приготовить ребенку бутылочку. Ее историей 20 сентября поделились в The Mirror.

"Я почувствовала, как через половину моего тела пробежал электрический ток, и от удивления подскочила. Моя рука застыла в воздухе, и я чувствовала электрические искры. Это было похоже на судороги в половине тела. Я сразу поняла, что что-то страшное произошло", — вспомнила британка.

Она попросила 39-летнего мужа Иана вызвать "скорую", и тот ответил, что "все в порядке". Однако женщина была уверена, что с ее шеей "что-то серьезно не так". Тогда ее избранник сам приготовил бутылочку и позвонил медикам.

Дорогу в больницу Блэк вспоминает как "невыносимо болезненную". Там ей дали обезболивающее и провели диагностику. Сначала сканирование не выявило травмы, и медсестры были лишь раздражены навязчивостью пациентки.

"Я всю ночь кричала от боли, и мне давали газ с воздухом. Я пыталась ударить себя по голове, чтобы потерять сознание, потому что мне было очень больно. Никто меня не слушал", — поделилась женщина.

В конце концов медики провели еще некоторые тесты и подтвердили, что у нее были сломаны диски C6 и C7 в шее. Тогда хирург признал, что ситуация хуже, чем они думали. Тело британки было полностью парализовано с правой стороны.

"Это было безумно. Когда я зевнула, позвонки C6 и C7 выскочили вперед в моем позвоночнике [из-за] силы зевоты", — подчеркнула Блэк.

Врач оценивал шансы пациентки на то, что она выживет и снова будет ходить, как "50 на 50". Впоследствии другой медик объяснил то, что с ней произошло, очень низким уровнем кислорода.

"Я помню, как мама была рядом, когда меня вводили в наркоз. Когда я проснулась, все функции были восстановлены, что было удивительно. Мне очень повезло, но я все еще нахожусь в состоянии шока", — призналась британка.

Женщине пришлось снова учиться ходить и провести несколько месяцев в кресле колесном. На ее шее остался шрам, и ей приходится ежедневно принимать лекарства из-за постоянного поражения нервов. Она страдает от постоянных болей и не может вернуться на работу в службу экстренной помощи, где была оператором.

Блэк рассказала, что ее восстановление — как физическое, так и эмоциональное — заняло много времени. Ее муж фактически стал отцом-одиночкой на некоторое время и был вынужден параллельно ухаживать за женой.

"Это было очень трудно, и мы из-за этого остались без жилья", — сказала женщина.

У нее до сих пор часто болят руки, спина, шея и голова. Если британка забывает выпить лекарства, каждый шаг для нее сопровождается "электрическим ударом", который проходит по всему позвоночнику до головы. Кроме того, она панически боится зевать, не может заниматься спортом или бегать с детьми. Несмотря на все Блэк "бесконечно благодарна" хирургам за то, что может ходить.

Напомним, ученые установили, что зевота является "заразной" не только для людей и многих животных, но даже для рыб.

