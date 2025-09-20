Лікарі оцінювали її шанси, як "50 на 50": жінка ледь не померла через ранкове позіхання

36-річна Хейлі Блек звично потягнулася та широко позіхнула після раннього пробудження, після чого відчула «електричний удар». Вже невдовзі вона опинилася в лікарні, і медики не давали гарантії, що жінка зможе знову стати на ноги.

Related video

Блек розповіла, що після подій у травні 2016 року вона настільки травмована, що намагається придушувати будь-яке позіхання. Одного дня жінка встала о 5-й ранку через новонароджену доньку Амелі. Вона інстинктивно потягнулася й широко позіхнула, збираючись вставати, щоб приготувати дитині пляшечку. Її історією 20 вересня поділились у The Mirror.

"Я відчула, як через половину мого тіла пробіг електричний струм, і від подиву підскочила. Моя рука застигла в повітрі, і я відчувала електричні іскри. Це було схоже на судоми в половині тіла. Я відразу зрозуміла, що щось страшне сталося", — згадала британка.

Вона попросила 39-річного чоловіка Іана викликати "швидку", і той відповів, що "все гаразд". Однак жінка була впевнена, що з її шиєю "щось серйозно не так". Тоді її обранець сам приготував пляшечку й подзвонив медикам.

Дорогу до лікарні Блек згадує як "нестерпно болючу". Там їй дали знеболювальне й провели діагностику. Спочатку сканування не виявило травми, і медсестри були лиш роздратовані нав'язливістю пацієнтки.

"Я всю ніч кричала від болю, і мені давали газ з повітрям. Я намагалася вдарити себе по голові, щоб знепритомніти, бо мені було дуже боляче. Ніхто мене не слухав", — поділилась жінка.

Зрештою медики провели ще деякі тести і підтвердили, що у неї були зламані диски C6 і C7 у шиї. Тоді хірург визнав, що ситуація гірша, ніж вони думали. Тіло британки було повністю паралізоване з правого боку.

"Це було божевільно. Коли я позіхнула, хребці C6 і C7 вискочили вперед у моєму хребті [через] силу позіхання", — наголосила Блек.

Лікар оцінював шанси пацієнтки на те, що вони виживе й знову буде ходити, як "50 на 50". Згодом інший медик пояснив те, що з нею сталося, дуже низьким рівнем кисню.

"Я пам'ятаю, як мама була поруч, коли мене вводили в наркоз. Коли я прокинулася, всі функції були відновлені, що було дивовижно. Мені дуже пощастило, але я все ще перебуваю в стані шоку", — зізналась британка.

Жінці довелося знову вчитися ходити й провести кілька місяців у кріслі колісному. На її шиї залишився шрам, і їй доводиться щодня приймати ліки через постійне ураження нервів. Вона страждає від постійних болем та не може повернутись на роботу в службу екстреної допомоги, де була операторкою.

Блек розповіла, що її відновлення — як фізичне, так і емоційне — зайняло багато часу. Її чоловік фактично став батьком-одинаком на певний час і був змушений паралельно доглядати за дружиною.

"Це було дуже важко, і ми через це залишилися без житла", — сказала жінка.

У неї досі часто болять руки, спина, шия й голова. Якщо британка забуває випити ліки, кожен крок для неї супроводжується "електричним ударом", який проходить по всьому хребту до голови. Окрім того, вона панічно боїться позіхати, не може займатись спортом або бігати з дітьми. Попри все Блек "безмежно вдячна" хірургам за те, що може ходити.

Нагадаємо, науковці встановили, що позіхання є "заразним" не лише для людей та багатьох тварин, але й навіть для риб.

У Шотландії виставили на продаж справжній замок, який є пам'яткою XVI століття. Навколо цього місця ходять легенди, що воно "прокляте".