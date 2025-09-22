"Не знаю, почему прожил": 102-летний мужчина стал мировым рекордсменом, покорив японскую гору

102-летний Кокичи Акузава из японского города Маэбаси стал самым пожилым человеком в мире, который поднялся на гору Фудзи.

Вместе с 70-летней дочерью и другими членами семьи мужчина поднялся на вершину высотой 3 776 метров, пишет Metro.

Акузава три месяца тщательно готовился к восхождению: он еженедельно покорял меньшие горы и ежедневно просыпался в 5 утра для длительных прогулок.

"Не знаю, почему прожил более 100 лет. Просто я люблю горы. Это полезно для здоровья и приносит радость", — пояснил мужчина.

Он уточнил, что где-то на половине пути к вершине у него появился огромный соблазн сдаться, но поддержка друзей убедила Кокичи идти дальше.

"Это было очень трудно, я и не думал, что горы могут быть такими суровыми", — отметил Акузава.

Это уже второй рекорд, который устанавливает японец. Впервые он стал самым старшим альпинистом на Фудзи в 96 лет. За это время он пережил проблемы с сердцем, травмы и даже болезнь, но не отказался от мечты.

Несмотря на новый рекорд, альпинист заявил, что больше не планирует подниматься на Фудзи.

Сейчас он работает волонтером в доме престарелых и преподает живопись.

