"Не знаю, чому прожив": 102-річний чоловік став світовим рекордсменом, підкоривши японську гору

102-річний Кокічі Акузава з японського міста Маебасі став найстаршою людиною у світі, яка піднялася на гору Фудзі.

Разом із 70-річною дочкою та іншими членами родини чоловік піднявся на вершину заввишки 3 776 метрів, пише Metro.

Акузава три місяці ретельно готувався до сходження: він щотижня підкорював менші гори та щодня прокидався о 5-й ранку для тривалих прогулянок.

"Не знаю, чому прожив понад 100 років. Просто я люблю гори. Це корисно для здоров’я і приносить радість", — пояснив чоловік.

Він уточнив, що десь на половині шляху до вершини у нього з'явилась величезна спокуса здатись, але підтримка друзів переконала Кокічі йти далі.

"Це було дуже важко, я й не думав, що гори можуть бути такими суворими", — зазначив Акузава.

Це вже другий рекорд, який встановлює японець. Вперше він став найстаршим альпіністом на Фудзі у 96 років. За цей час він пережив проблеми з серцем, травми та навіть хворобу, але не відмовився від мрії.

Попри новий рекорд, альпініст заявив, що більше не планує підійматися на Фудзі.

Зараз він працює волонтером у будинку для літніх людей та викладає живопис.

