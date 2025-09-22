Турист устроил "шведский стол" для велосипедистов из окна автобуса (видео)

На одной из трасс Италии мужчина решил устроить "ланч-тайм" для велоспортсменов прямо на трассе, достав кусок сыра и салями. Один из гонщиков решил перекусить, чем развеселил своих коллег и команду.

Коллеги проголодавшегося спортсмена были растеряны, но потом посмеялись над этой забавной ситуацией, как это заметно на видео в Reddit.

Ролик стал популярным на платформе — набрал более 76 тыс. реакций. На кадрах можно увидеть, как один турист высовывает руку с куском сыра и салями мимо группы велосипедистов.

Нехитрым взмахом руки турист предлагает профи перекусить прямо во время езды. В конце концов, женщина не отреагировала, но когда автобус перегнал коллектив, то один из байкеров не отказался перекусить на ходу вкусным угощением.

На лицах его коллег можно заметить реакцию удивления. Впоследствии в конце видео заметно, что все спортсмены рассмеялись от курьезной ситуации, которая произошла.

Известно, что эти кадры были сняты летом этого года на одной из трасс вблизи Итальянских Альп. Автор поста не сообщил больше деталей относительно этой истории.

Что говорят в сети

В комментариях юзеры разразились смехом от увиденных кадров, а больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Это как наблюдать за дозаправкой самолетов прямо в воздухе";

"Я знаю, что весело подкармливать местных велосипедистов, но на самом деле это плохо! Эти бедные создания станут зависимыми от этого и потеряют способность самостоятельно добывать сыр!";

"Прекратите подкармливать дикую природу!";

"Эта машина, вероятно, является поддержкой для велосипедистов. Можно увидеть наклейки на боку, и я сомневаюсь, что кто-то просто ел бы с чужой руки";

"Учитывая то, как серьезно эти ребята относятся к своему режиму питания, это должно быть как когда кому-то дают подносить Red Bull на ходу, хаха".

