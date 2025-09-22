Турист влаштував "шведський стіл" для велосипедистів із вікна автобуса (відео)

На одній з трас Італії чоловік вирішив улаштувати "ланч-тайм" для велоспортсменів прямо на трасі, діставши шматок сиру та салямі. Один з гонщиків вирішив перекусити, чим розвеселив своїх колег і команду.

Related video

Колеги зголоднілого спортсмена були розгублені, але потім розсміялися з цієї кумедної ситуації, як це помітно на відео в Reddit.

Ролик став популярним на платформі — набрав понад 76 тис. реакцій. На кадрах можна побачити, як один турист висовує руку зі шматком сиру та салямі мимо групи велосипедистів.

Нехитрим помахом руки турист пропонує профі перекусити прямо під час їзди. Зрештою, жінка не відреагувала, але коли автобус перегнав колектив, то один з байкерів не відмовився перекусити на ходу смачним частуванням.

На обличчях його колег можна помітити реакцію здивування. Згодом наприкінці відео помітно, що всі спортсмени розсміялися від курйозної ситуації, яка сталася.

Наразі відомо, що ці кадри були зняті влітку цього року на одній з трас поблизу Італійських Альп. Автор посту не повідомив більше деталей щодо цієї історії.

Що кажуть в мережі

У коментарях юзери вибухнули сміхом від побачених кадрів, а найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Це як спостерігати за дозаправленням літаків прямо в повітрі";

"Я знаю, що весело підгодовувати місцевих велосипедистів, але насправді це погано! Ці бідні створіння стануть залежними від цього і втратять здатність самостійно добувати сир!";

"Припиніть підгодовувати дику природу!";

"Ця машина, ймовірно, є підтримкою для велосипедистів. Можна побачити наліпки на боці, і я сумніваюся, що хтось просто їв би з чужої руки";

"З огляду на те, як серйозно ці хлопці ставляться до свого режиму харчування, це має бути як коли комусь дають підносити Red Bull на ходу, хаха".

Раніше Фокус повідомляв, що на велосипедиста під час перегонів накинулася коза. Рогата цілеспрямовано підскочила у повітря та стукнула спортсмена, намагаючись вибити зі шляху.

Згодом стало відомо, як мавпочка не оцінила відомий делікатес і викинула його. Один відвідувач у зоопарку вирішив поділитися з мавпою відомим делікатесом китайської кухні.