"Любит свою роботу": грузчика поймали за "метанием" багажа в аэропорту (видео)

В сети обсуждают видео, снятое в аэропорту Мадрид-Барахас (Испания), где сотрудник наземного персонала Qatar Airways обращается с вещами пассажиров крайне грубо.

Related video

На кадрах, опубликованных в TikTok, видно, как один грузчик ловит предметы, брошенные коллегой, и с силой швыряет их на взлетно-посадочную полосу.

Сцена больше напоминает спортивные соревнования, чем работу с багажом.

Видео быстро стало вирусным. Однако комментаторы разделились во мнениях.

"И за это мы платим за зарегистрированный багаж?" — возмущается один из пользователей. Другие отметили, что их чемоданы "почти каждый раз после перелетов оказываются поврежденными". Часть зрителей посчитала, что сотрудник просто выполнял работу эффективно.

"Похоже это не багаж, а вещи для уборки салона", "Такое случается только в Испании. Я нигде больше не видела такого ужасного обращения с багажом", "Есть много безработных, которые с радостью делали бы эту работу должным образом", "Честно говоря, он все делает правильно — очень эффективно", "Наверное сегодня он пережил измену", "Видно сразу, что он любит свою роботу", — писали они.

Журналисты обратились за комментариями в пресс-службы аэропорта Мадрид-Барахас и авиакомпании Qatar Airways. Пока официального ответа не последовало.

Ранее Фокус сообщал, что переполненный самолет кружил над морем после того, как единственный диспетчер уснул. Тест на алкоголь у диспетчера оказался отрицательным, однако рассматриваются возможные дисциплинарные меры.

Также стало известно, что самолет с подушками безопасности может защитить во время падения. На протяжении десятилетий человечество искало способы сделать авиаперелеты максимально безопасными. Теперь двое инженеров из Дубая уверены, что нашли решение. Они представили проект "Возрождение", который превращает весь самолет в "кокон безопасности".