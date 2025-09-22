"Любить свою роботу": вантажника спіймали за "метанням" багажу в аеропорту (відео)

У мережі обговорюють відео, зняте в аеропорту Мадрид-Барахас (Іспанія), де співробітник наземного персоналу Qatar Airways поводиться з речами пасажирів вкрай грубо.

Related video

На кадрах, опублікованих у TikTok, видно, як один вантажник ловить предмети, кинуті колегою, і з силою жбурляє їх на злітно-посадкову смугу.

Сцена більше нагадує спортивні змагання, ніж роботу з багажем.

Відео швидко стало вірусним. Однак коментатори розділилися в думках.

"І за це ми платимо за зареєстрований багаж?" — обурюється один із користувачів. Інші зазначили, що їхні валізи "майже щоразу після перельотів виявляються пошкодженими". Частина глядачів вважає, що співробітник просто виконував роботу ефективно.

"Схоже це не багаж, а речі для прибирання салону", "Таке трапляється тільки в Іспанії. Я ніде більше не бачила такого жахливого поводження з багажем", "Є багато безробітних, які з радістю робили б цю роботу належним чином", "Чесно кажучи, він усе робить правильно — дуже ефективно", "Мабуть, сьогодні він пережив зраду", "Видно одразу, що він любить свою роботу", — писали вони.

Журналісти звернулися по коментарі до пресслужби аеропорту Мадрид-Барахас і авіакомпанії Qatar Airways. Поки офіційної відповіді не надійшло.

