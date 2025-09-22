Мужчина упал с третьего этажа головой вниз: ему чудом удалось выжить (видео)

25-летний Назир, торговец текстилем из индийского города Джодхпур, потерял равновесие на третьем этаже и упал вниз. Камера зафиксировала момент падения мужчины, а сама история вызвала беспокойство у местных.

Инцидент произошел еще 9 сентября, но индиец получил перелом ноги и различные легкие травмы, сообщает Need to Know.

Журналисты пишут, что инцидент произошел, когда он работал на верхнем уровне здания, где расположены текстильный магазин и заведение общественного питания. Назир потерял равновесие и упал через край, держа бутылку воды.

К счастью, падение частично смягчил скутер, припаркованный непосредственно под балконом. Пострадавшего сразу госпитализировали, сейчас он восстанавливается после полученных травм.

Издание указывает, что видео с камеры вызвало новые опасения относительно опасной инфраструктуры в густонаселенных районах Джодхпура. Главная причина заключается в отсутствии безопасности из-за открытых балконов, узких коридоров и старых конструкций зданий.

"Такие факторы повышают риск несчастных случаев для работников и жителей. Местные жители и специалисты по безопасности призывают власти проверить старые здания и ввести более строгие меры безопасности, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем", — пишут журналисты.

