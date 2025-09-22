Чоловік упав з третього поверха головою вниз: йому дивом вдалося вижити (відео)

25-річний Назір, торговець текстилем з індійського міста Джодхпур, утратив рівновагу на третьому поверсі та впав донизу. Камера зафіксувала момент падіння чоловіка, а сама історія викликала занепокоєння у місцевих.

Інцидент стався ще 9 вересня, але індієць отримав перелом ноги та різноманітні легкі травми, повідомляє Need to Know.

Журналісти пишуть, що інцидент стався, коли він працював на верхньому рівні будівлі, де розташовані текстильний магазин і заклад громадського харчування. Назір втратив рівновагу і впав через край, тримаючи пляшку води.

На щастя, падіння частково пом’якшив скутер, припаркований безпосередньо під балконом. Постраждалого одразу госпіталізували, наразі він відновлюється після отриманих травм.

Видання вказує, що відео з камери викликало нові побоювання щодо небезпечної інфраструктури в густонаселених районах Джодхпура. Головна причина полягає в відсутності безпеки через відкриті балкони, вузькі коридори та старі конструкції будівель.

"Такі фактори підвищують ризик нещасних випадків для працівників та мешканців. Місцеві жителі та фахівці з безпеки закликають владу перевірити старі будівлі та запровадити суворіші заходи безпеки, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому", — пишуть журналісти.

