Заперли со змеей: муж и родственники пытались убить женщину из-за приданого

В Канпуре, (штат Уттар-Прадеш, Индия) женщина заявила, что ее муж и шестеро родственников пытались убить ее, заперев с ядовитой змеей. По ее словам, причиной стали постоянные требования относительно приданого.

Как сообщает The Times of India, женщину заперли в комнате с ядовитой змеей, которая укусила ее. Она звала на помощь, однако никто не ответил. Только благодаря старшей сестре, которая спасла ее и доставила в правительственную больницу, удалось избежать трагедии.

Представитель полиции Винит Кумар подтвердил, что зарегистрировано уголовное дело против семи человек, среди которых и муж потерпевшей. Медики сообщили, что женщина находится в тяжелом, но стабильном состоянии и проходит противоядное лечение.

Сестра потерпевшей, жительница района Чаман Гандж, рассказала, что свадьба состоялась в марте 2021 года. Вскоре после этого муж и его родственники начали требовать от нее приданое в размере 5 лакхов рупий ($6 000 или около 243 тыс. грн). Семья женщины предоставила 1,5 лакха рупий ($1 800 или 73 тыс. грн), однако этого оказалось мало. После отказа дать больше денег, муж и его родители якобы заставляли ее спать отдельно и отобрали ребенка. На следующее утро ее заперли в комнате со змеей.

Напомним, в Индии, несмотря на официальный запрет, до сих пор случаются случаи насилия, связанные с приданым.

