Замкнули зі змією: чоловік та родичі намагалися вбити жінку через придане

У Канпурі, (штат Уттар-Прадеш, Індія) жінка заявила, що її чоловік і шестеро родичів намагалися вбити її, замкнувши з отруйною змією. За її словами, причиною стали постійні вимоги щодо приданого.

Як повідомляє The Times of India, жінку замкнули у кімнаті з отруйною змією, яка вкусила її. Вона кликала на допомогу, однак ніхто не відповів. Лише завдяки старшій сестрі, яка врятувала її та доправила до урядової лікарні, вдалося уникнути трагедії.

Представник поліції Вініт Кумар підтвердив, що зареєстровано кримінальну справу проти семи осіб, серед яких і чоловік потерпілої. Медики повідомили, що жінка перебуває у тяжкому, але стабільному стані та проходить протиотруйне лікування.

Сестра потерпілої, мешканка району Чаман Гандж, розповіла, що весілля відбулося у березні 2021 року. Невдовзі після цього чоловік та його родичі почали вимагати від неї придане у розмірі 5 лакхів рупій ($6 000 або близько 243 тис. грн). Родина жінки надала 1,5 лакха рупій ($1 800 або 73 тис. грн), проте цього виявилося замало. Після відмови дати більше грошей, чоловік і його батьки нібито змушували її спати окремо та відібрали дитину. Наступного ранку її замкнули в кімнаті зі змією.

Нагадаємо, в Індії попри офіційну заборону досі трапляються випадки насильства, пов’язані з приданим.

