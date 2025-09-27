Мужчина посетил самый большой в мире McDonald's и рассказал, чем он лучше других (видео)

Британский инфлюенсер Алекс Додман отправился в крупнейшее в мире заведение знаменитой сети. Увиденное им заставило его сравнить с теми ресторанами, которые приходилось ему видеть по ту сторону Атлантики.

Related video

Мужчина говорит, что о таком известные заведения Британии могут только мечтать, о чем рассказал блогер в своем Instagram.

Ролик британца стал популярным — набрал более 80 тыс. просмотров. По словам Алекса, он отправился в Орландо, чтобы посмотреть больше интересного об этом заведении.

"Я когда-то смотрел видео на YouTube, где кто-то делал обзор этого места, и тот парень показал его как действительно приятный расслабляющий опыт. Там было пусто, поэтому он, видимо, снимал около 6 утра, потому что, поверьте, это далеко не расслабляющий опыт", — рассказывает блогер.

Хотя, когда он прибыл в ресторан, несмотря на его 1 700 квадратных метров, его несколько простой стиль не произвел большого впечатления. Само заведение изначально открылось в 1976 году, но постепенно превратилось в нечто больше похожее на развлекательный комплекс с кинотеатром, чем на заведение быстрого питания.

"Если бы мне не сказали, что это самый большой в мире McDonald's, я бы и не обратил внимания. Не поймите меня неправильно, он большой, но немного разочаровывает, учитывая, что это самый большой на планете. Мне он просто выглядит как вполне обычный центр неотложной помощи [в Британии]", — признается Алекс.

Особое удивление у него вызвало меню: кроме неизменных Биг Мака и Биг Тейсти, Роял Чизбургера и Геппи Мила, здесь были блюда итальянской кухни. Так мужчина нашел здесь пиццерию и даже пасту, а также необычные напитки.

А вот второй этаж делает McDonald's в Орландо уникальным: половину гигантской площади занимает огромная зона мягких игровых конструкций, а другую наполняет неоновое сияние классического аркадного зала.

"Теперь, когда вы получили свою еду, если вам нравится есть McDonald's под расслабляющие звуки детских криков и истерик, то это место именно для вас. Здесь есть не только огромная игровая площадка здесь есть, но и аркадные автоматы в каком-то невероятном количестве", — резюмирует мужчина.

Ранее Фокус рассказывал о 15 самых необычных McDonald's, которые стоит посетить. Исторические ратуши, бывшие театры и уникальные современные проекты делают некоторые заведения известной сети быстрого питания настоящими достопримечательностями.

Впоследствии стало известно, что тиктокерка показала самый странный McDonald's в мире. Пори очень необычный способ доставки, этот ресторан отличается также уникальным меню.