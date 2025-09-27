Чоловік відвідав найбільший у світі McDonald's і розповів, чим він кращий за інші (відео)

Британський інфлюенсер Алекс Додман вирушив до найбільшого у світі закладу знаменитої мережі. Побачене ним змусило його порівняти з тими ресторанами, які доводилося йому бачити по той бік Атлантики.

Чоловік говорить, що про таке найвідоміші заклади Британії можуть лише мріяти, про що розповів блогер у своєму Instagram.

Ролик британця став популярним — набрав понад 80 тис. переглядів. За словами Алекса, він вирушив до Орландо, аби подивитися більше цікавого про цей заклад.

"Я колись дивився відео на YouTube, де хтось робив огляд цього місця, і той хлопець показав його як справді приємний розслаблюючий досвід. Там було порожньо, тож він, мабуть, знімав близько 6 ранку, бо, повірте, це далеко не розслаблюючий досвід", — розповідає блогер.

Хоча, коли він прибув у ресторан, попри його 1 700 квадратних метрів, його дещо простий стиль не справив великого враження. Сам заклад спочатку відкрився в 1976 році, але поступово перетворився на щось більше схоже на розважальний комплекс із кінотеатром, ніж на заклад швидкого харчування.

"Якби мені не сказали, що це найбільший у світі McDonald’s, я б і не звернув уваги. Не зрозумійте мене неправильно, він великий, але трохи розчаровує, враховуючи, що це найбільший на планеті. Мені він просто виглядає як цілком звичайний центр невідкладної допомоги [в Британії]", — зізнається Алекс..

Особливе здивування в нього викликало меню: крім незмінних Біг Мака та Біг Тейсті, Роял Чізбургера та Геппі Міла, тут були страви італійської кухні. Так чоловік знайшов тут піцерію та навіть пасту, а також незвичні напої.

А ось другий поверх робить McDonald’s в Орландо унікальним: половину гігантської площі займає величезна зона м’яких ігрових конструкцій, а іншу наповнює неонове сяйво класичного аркадного залу.

"Тепер, коли ви отримали свою їжу, якщо вам подобається їсти McDonald’s під розслаблюючі звуки дитячих криків і істерик, то це місце саме для вас. Тут є не лише велетенський ігровий майданчик тут є, але й аркадні автомати якійсь неймовірній кількості", — резюмує чоловік.

