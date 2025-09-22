Пара влезла в долг на $12 миллионов после покупки 12 домов: зачем они пошли на такой риск
Для большинства долг в 12 миллионов долларов звучит как катастрофа. Но для Майкла Элефанте из США и его жены это стало шагом к финансовой независимости.
В недавнем посте на платформе X Элефанте рассказал, как они отказались от стабильной работы с шестизначной зарплатой, заняли сотни тысяч долларов и купили первый дом в Нэшвилле.
Жилье выставили на Airbnb, и риск оправдался. Доход от аренды покрыл ипотеку и начал приносить прибыль.
За шесть лет супруги приобрели еще 11 домов. Сегодня, по их словам, они зарабатывают от $50 000 (2 млн гривен) до $100 000 (4,1 млн гривен) в месяц на краткосрочной аренде. В социальных сетях они показывают жизнь, полную путешествий, семейного времени и "работы по 1–2 часа в неделю", несмотря на многомиллионные долги.
Супруги уверены, что долги не враг, если направлять их на покупку активов, которые сами себя окупают.
Но вместе с историей успеха есть и серьезные риски:
- Зависимость от Airbnb: при снижении турпотока или изменении правил аренды выплаты по ипотеке все равно останутся;
- Финансовая нагрузка: 12 ипотечных кредитов — это рискованная стратегия, особенно в условиях роста расходов;
- Непредвиденные обстоятельства: от стихийных бедствий до бытовых поломок любая проблема может повлиять на доход;
- Скрытая работа: хотя пара утверждает, что трудится всего несколько часов в неделю, управление десятками объектов обычно требует полной занятости или расходов на управляющую компанию.
Кроме того, Элефанте развивает дополнительный бизнес. Продает книги, онлайн-курсы и обучает начинающих инвесторов повторять их путь. Это говорит о том, что "свободный" образ жизни требует гораздо больше усилий, чем может показаться.
