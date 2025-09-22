Пара влізла в борг на $12 мільйонів після купівлі 12 будинків: навіщо вони пішли на такий ризик

Для більшості борг у 12 мільйонів доларів звучить як катастрофа. Але для Майкла Елефанте зі США та його дружини це стало кроком до фінансової незалежності.

У нещодавньому пості на платформі X Елефанте розповів, як вони відмовилися від стабільної роботи з шестизначною зарплатою, позичили сотні тисяч доларів і купили перший будинок у Нешвіллі.

Житло виставили на Airbnb, і ризик виправдався. Дохід від оренди покрив іпотеку і почав приносити прибуток.

За шість років подружжя придбало ще 11 будинків. Сьогодні, за їхніми словами, вони заробляють від $50 000 (2 млн гривень) до $100 000 (4,1 млн гривень) на місяць на короткостроковій оренді. У соціальних мережах вони показують життя, сповнене подорожей, сімейного часу і "роботи по 1-2 години на тиждень", попри багатомільйонні борги.

Подружжя впевнене, що борги не ворог, якщо спрямовувати їх на купівлю активів, які самі себе окупають.

За словами подружжя, вони заробляють від $50 000 до $100 000 на місяць Фото: X (Twitter)

Але разом з історією успіху є і серйозні ризики:

Залежність від Airbnb: у разі зниження турпотоку або зміни правил оренди виплати за іпотекою все одно залишаться;

Фінансове навантаження: 12 іпотечних кредитів — це ризикована стратегія, особливо в умовах зростання витрат;

Непередбачені обставини: від стихійних лих до побутових поломок будь-яка проблема може вплинути на дохід;

Прихована робота: хоча пара стверджує, що працює лише кілька годин на тиждень, управління десятками об'єктів зазвичай вимагає повної зайнятості або витрат на керуючу компанію.

Крім того, Елефанте розвиває додатковий бізнес. Продає книжки, онлайн-курси та навчає інвесторів-початківців повторювати їхній шлях. Це говорить про те, що "вільний" спосіб життя вимагає набагато більше зусиль, ніж може здатися.

