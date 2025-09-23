Плюнул в коробку с буквой Z: в Крыму мужчину посадили на год за "тяжкое преступление"
В Крыму мужчину приговорили к одному году заключения за то, что он плюнул в коробку с изображением российского флага и буквой Z.
Сама буква Z была оформлена в виде георгиевской ленты, пишет Astra.
"Житель аннексированного Россией Крыма получил год колонии за плевок в коробку для сбора гуманитарной помощи с изображением государственного флага России и георгиевской ленты в виде Z", — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел еще год назад — в сентябре 2024 года.
На момент совершения "преступления" 50-летний мужчина был пьян.
Его признали виновным по ч. 3 ст. 354.1 и ст. 329 УК РФ — осквернение символа воинской славы и надругательство над государственным символом России.
Дополнительно мужчине запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с участием в публичных и массовых мероприятиях.
Напомним, охранника детского сада в Запорожье приговорили к 15 годам тюрьмы.
Фокус также писал о том, что родителей посадили в тюрьму за то, что их дети не чистили зубы.