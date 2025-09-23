Плюнув в коробку з літерою Z: в Криму чоловіка ув'язнили на рік за "тяжкий злочин"

В Криму чоловіка засудили до одного року ув'язнення за те, що він плюнув у коробку з зображенням російського прапора та літерою Z.

Сама літера Z була оформлена у вигляді георгіївської стрічки, пише Astra.

"Житель анексованого Росією Криму отримав рік колонії за плювок у коробку для збору гуманітарної допомоги із зображенням державного прапора Росії та георгіївської стрічки у вигляді Z", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався ще рік тому — у вересні 2024 року.

На момент скоєння "злочину" 50-річний чоловік був п'яним.

Його визнали винним за ч. 3 ст. 354.1 і ст. 329 КК РФ — осквернення символу військової слави і наруга над державним символом Росії.

Додатково чоловікові заборонили на два роки займатися діяльністю, пов'язаною з участю в публічних і масових заходах.

