Чего следует избегать в путешествии одной из самых невероятных стран мира: объяснение блогера (видео)

Британка Эмма часто путешествует по странам Азии, поэтому решила дать ряд важных вещей, которых следует избегать во время визита в Индию. Ролик девушки вызвал живой интерес среди пользователей Интернета.

Related video

Сама Эмма описала Индию как одну из "самых невероятных стран для путешествий", но посоветовала новичкам не повторять типичные промахи других туристов. Об этом она рассказала в своем ролике в Instagram.

Эмма отмечает, что большинство туристов, которые приезжают в Индию, застревают в слишком туристических местах, таких как Дели, Агра и Джайпур. Поэтому они забывают, что страна имеет гораздо больше интересных локаций, чем это кажется на первый взгляд.

Среди ключевых советов британка напоминает иметь при себе скромную одежду (в храмах и сельских районах следует прикрывать плечи и колени, а также проявлять уважение к местным) и учитывать время путешествия. Девушка добавляет, что "пятичасовая поездка" по городу легко превращается в восемь из-за пробок и "приключений", несмотря на короткие расстояния.

Также туристка рекомендует иметь запас воды, а потому не советует пить воду из-под крана. Лучшим выходом будет иметь запас бутилированной или фильтрованной воды и быть осторожным со льдом.

Отдельно британка выделяет местную уличную еду и отказ от нее. По мнению Эммы, вы "много потеряете", а потому рекомендует выбирать людные палатки, где готовлю прямо перед вами, а блюда будут стоить не более 1 доллара США.

Также блогер просит не бронировать поезда в Индии заблаговременно. Вся причина заключается в том, что билеты на железную дорогу здесь раскупают очень быстро, а потому маршруты следует тщательно продумывать.

Напоследок Эмма советует перестать ждать в этой стране "западных стандартов и расклада". Женщина советует учесть следующее: "Здесь все работает по "индийскому времени" — поэтому расслабьтесь и примите этот хаос, это — часть приключения".

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей поблагодарили Эмми за советы и пожелали ей удачи в будущих путешествиях. Больше всего предпочтений получили такие реплики:

"Очень рады видеть, как ты наслаждаешься Индией. Именно такой опыт заслуживает каждый путешественник";

"Очень полезные замечания. Спасибо";

"Приветствуем в Индии";

"Здесь есть чему поучиться для туристов. Благодарен за этот опыт, ведь все правильно сказали, и именно так, как мы сами это видим дома".

Ранее Фокус рассказывал, как 7 вещей выдают невоспитанного человека на отдыхе. Эксперт по этикету Лора Виндзор рассказала, какие привычки на отдыхе лучше не использовать, чтобы выглядеть более изысканно.

Впоследствии стало известно, что следует одевать при путешествиях самолетом. Американская бортпроводница Шер рассказала, что часто пассажиры на борту самолета одеваются так, что это может вызвать дискомфорт или выглядеть неуместно.