Чого слід уникати в подорожі однією з найнеймовірніших країн світу: пояснення блогерки (відео)

Британка Емма часто подорожує країнами Азії, тому вирішила дати низку важливих речей, яких слід уникати під час візиту до Індії. Ролик дівчини викликав жвавий інтерес серед користувачів Інтернету.

Сама Емма описала Індію як одну з "найнеймовірніших країн для мандрівок", але порадила новачкам не повторювати типові промахи інших туристів. Про це вона розповіла у своєму ролику в Instagram.

Емма зазначає, що більшість туристів, які приїздять до Індії, застрягають у надто туристичних місцях, як-от Делі, Агра та Джайпур. А тому вони забувають, що країна має набагато цікавих локацій, ніж це здається на перший погляд.

Серед ключових порад британка нагадує мати при собі скромний одяг (у храмам і сільських районах слід прикривати плечі та коліна, а також проявляти повагу до місцевих) і враховувати час подорожі. Дівчина додає, що "п’ятигодинна поїздка" містом легко перетворюється на вісім через затори та "пригоди" попри короткі відстані.

Також туристка рекомендує мати запас води, а тому не радить пити воду з-під крану. Найкращим виходом буде мати запас бутильованої чи фільтрованої води та бути обережним з льодом.

Окремо британка виділяє місцеву вуличну їжу та відмову від неї. На думку Емми, ви "багато втратите", а тому рекомендує обирати людні ятки, де готую прямо перед вами, а страви будуть коштувати не більше 1 долара США.

Також блогерка просить не бронювати потяги в Індії завчасно. Вся причина полягає в тім, що квитки на залізницю тут розкуповують дуже швидко, а тому маршрути слід ретельно продумувати.

Наостанок Емма радить перестати чекати в цій країні "західних стандартів і розкладу". Жінка радить врахувати наступне: "Тут усе працює за "індійським часом" — тому розслабтеся і прийміть цей хаос, це — частина пригоди".

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж подякували Еммі за поради та побажали їй удачі в майбутніх мандрах. Найбільше вподобань отримали такі репліки:

"Дуже раді бачити, як ти насолоджуєшся Індією. Саме такий досвід заслуговує кожен мандрівник";

"Дуже корисні зауваження. Дякую";

"Вітаємо в Індії";

"Тут є чому повчитися для туристів. Вдячний за цей досвід, адже все правильно сказали, і саме так, як ми самі це бачимо вдома".

