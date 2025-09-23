"Смотрю за тобой": мужчина искал своего кота, но тот нашелся в неожиданном месте (фото)

Житель США пытался найти своего четвероногого в своем доме, но пушистый прятался в неожиданной локации. Выбор места тайника и взгляд котика вызвал в сети шквал саркастических комментариев.

Сам владелец животного говорит, что не ожидал увидеть своего любимца в таком месте, говорится в публикации в Reddit.

Сообщение мужчины стало вирусным — набрало более 17 тыс. реакций. На обнародованной фотографии американец показал, что его котик находился в корзине для белья, просматривая через щель.

"Смотрю за тобой", — говорится в заметке.

Кот в корзине смотрит на мужчину Фото: Reddit

Автор публикации не сообщил, когда и как была сделана эта фотография. Также мужчина не рассказал больше деталей относительно истории с котиком.

Что говорят в сети

Пользователи сети оценили фотографию котика в корзине и начали саркастически высмеивать ситуацию. Больше всего поддержки получили такие комментарии:

"Сидит в засаде и ждет";

"Обожаю такие кадры";

"Представляю, что кот думает: "А меня не видно". Это очень смешно";

"Хохочу от увиденного";

"Моя кошка так поглядывает на меня, когда сидит в коробке".

