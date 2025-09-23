"Смотрю за тобой": мужчина искал своего кота, но тот нашелся в неожиданном месте (фото)
Житель США пытался найти своего четвероногого в своем доме, но пушистый прятался в неожиданной локации. Выбор места тайника и взгляд котика вызвал в сети шквал саркастических комментариев.
Сам владелец животного говорит, что не ожидал увидеть своего любимца в таком месте, говорится в публикации в Reddit.
Сообщение мужчины стало вирусным — набрало более 17 тыс. реакций. На обнародованной фотографии американец показал, что его котик находился в корзине для белья, просматривая через щель.
"Смотрю за тобой", — говорится в заметке.
Автор публикации не сообщил, когда и как была сделана эта фотография. Также мужчина не рассказал больше деталей относительно истории с котиком.
Что говорят в сети
Пользователи сети оценили фотографию котика в корзине и начали саркастически высмеивать ситуацию. Больше всего поддержки получили такие комментарии:
- "Сидит в засаде и ждет";
- "Обожаю такие кадры";
- "Представляю, что кот думает: "А меня не видно". Это очень смешно";
- "Хохочу от увиденного";
- "Моя кошка так поглядывает на меня, когда сидит в коробке".
Ранее Фокус сообщал, как кот-вор теперь интересуется не только носками. История новозеландского котика Леонардо да Пинчи (Leonardo da Pinchy) стала вирусной в сети, когда его владелица Хелен Норт рассказала подробности "краж" пушистого.
Впоследствии стало известно, что кот-альпинист пытался преодолеть подоконник. Увиденное рассмешило не только хозяина пушистого, но и сделало животное звездой Интернета.