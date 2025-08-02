Знаменитый кот-воришка наносит ответный удар: теперь интересуется не только носками (видео)

История новозеландского котика Леонардо да Пинчи (Leonardo da Pinchy) стала вирусной в сети, когда его владелица Хелен Норт рассказала подробности "краж" пушистого. Теперь он интересуется не только носками, но и другими вещами личного потребления как владельцев, так и соседей.

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История кота с "липкими" лапками приобрела неожиданный поворот, когда пушистый неожиданно украл нижнее белье, сообщает WhatstheJam.

Его владелица, Хелен Норт, разоблачила выходки пушистого воришки в интернете, назвав его "криминальным модником" и "ценителем трусов". На одном из видео Хелен демонстрирует последнюю добычу Лео — те самые "ужасные бабушкины трусы".

"Кто-то здесь охотился. И поймал трусики, да, друг?" — иронично спрашивает владельца кота.

Сейчас Лео активно интересуется другой одеждой — нижнее белье, носки, шорты, перчатки и худи. Сам пушистый уже "собрал" целую коллекцию вещей, которые кот стащил у соседей и незнакомцев.

Раньше Лео интересовали только носки Фото: Instagram Теперь носки не слишком интересуют пушистого Фото: Instagram

К счастью, соседи Хелен из новозеландского города Куинсленд относятся к выходкам кота с пониманием и принимают их с юмором. Они говорят, что все украденные вещи оперативно возвращаются владельцам.

Сама госпожа Норт регулярно публикует новые обновления о "вмешательстве в частную собственность" на странице Instagram. Историю Лео активно обсуждают ряд медиа — как местных, так и международных.

Реакция соцсетей

Пользователи сети активно комментируют выходки пушистого вора. Они считают, что Лео на самом деле пытается показать разные навыки — от уборщика до нанесения ущерба.

Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Ни одна сушилка для белья больше не в безопасности!";

"Бешеный кот!";

"Только бы не начал сам приносить постиранное белье в дом!";

"Это какой-то супер кот!";

"Липкие лапки Лео все найдут. Поэтому бесполезно прятать одежду!".

Ранее Фокус сообщал, что кот стал звездой сети из-за "вреда" в доме хозяина. Когда тот увидел, что его любимец натворил вред, то сфотографировал его деяния, которые нашли отклик среди пользователей социальных сетей.

Впоследствии стало известно, что женщина раскрыла причину постоянной усталости котика. Сначала женщина заподозрила болезнь у пушистой и думала проверить ее у ветеринара, но потом правда выплыла случайным образом.