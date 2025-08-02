Знаменитий кіт-крадій завдає удару у відповідь: тепер цікавиться не тільки шкарпетками (відео)

Історія новозеландського котика Леонардо да Пінчі (Leonardo da Pinchy) стала вірусною в мережі, коли його власниця Гелен Норт розповіла подробиці "крадіжок" пухнастого. Тепер він цікавиться не лише шкарпетками, але й іншими речами особистого вжитку як власників, так і сусідів.

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Історія кота з "липкими" лапками набула несподіваного повороту, коли пухнастий неочікувано вкрав спідню білизну, повідомляє WhatstheJam.

Його власниця, Гелен Норт, викрила витівки пухнастого злодюжки в інтернеті, назвавши його "кримінальним модником" і "поціновувачем трусів". На одному з відео Гелен демонструє останню здобич Лео — ті самі "жахливі бабусині труси".

"Хтось тут полював. І вполював трусики, так, друже?" — іронічно питає власника кота.

Наразі Лео активно цікавиться іншим одягом — спідня білизна, шкарпетки, шорти, рукавички та худі. Сам пухнастий вже "назбирав" цілу колекцію речей, які кіт стягнув у сусідів та незнайомців.

Раніше Лео цікавили тільки шкарпетки Фото: Instagram Тепер шкарпетки не надто цікавлять пухнастого Фото: Instagram

На щастя, сусіди Гелен із новозеландського міста Квінсленд ставляться до витівок кота з розумінням і приймають їх із гумором. Вони говорять, що всі вкрадені речі оперативно повертаються власникам.

Сама пані Норт регулярно публікує нові оновлення про "втручання в приватну власність" на сторінці Instagram. Історію Лео активно обговорюють низка медіа — як місцевих, так і міжнародних.

Реакція соцмереж

Користувачі мережі активно коментують витівки пухнастого злодія. Вони вважають, що Лео насправді намагається показати різні навички — від прибиральника до завдавача шкоди.

Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Жодна сушарка для білизни більше не в безпеці!";

"Шалений кіт!";

"Тільки б не почав сам приносити попрану білизну в дім!";

"Це якийсь супер кіт!";

"Липкі лапки Лео все знайдуть. Тому марно ховати одяг!".

Раніше Фокус повідомляв, що кіт став зіркою мережі через "шкоду" в домі господаря. Коли той побачив, що його улюбленець накоїв шкоди, то сфотографував його діяння, які знайшли відгук серед користувачів соціальних мереж.

Згодом стало відомо, що жінка розкрила причину постійної втоми котика. Спочатку жінка запідозрила хворобу в пухнастої та думала перевірити її у ветеринара, та потім правда випливла випадковим чином.