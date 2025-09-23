"Поглядаю за тобою": чоловік шукав свого кота, але той знайшовся в неочікуваному місці (фото)

Мешканець США намагався знайти свого чотирилапого у своєму помешканні, але пухнастий ховався в неочікуваній локації. Вибір місця схованки та погляд котика викликав у мережі шквал саркастичних коментарів.

Сам власник тварини говорить, що не очікував побачити свого улюбленця в такому місці, йдеться в публікації в Reddit.

Повідомлення чоловіка тало вірусним — набрало понад 17 тис. реакцій. На оприлюдненій світлині американець показав, що його котик перебував у кошику для білизни, проглядаючи через щілину.

"Поглядаю за тобою", — йдеться в дописі.

Кіт у кошику дивиться на чоловіка Фото: Reddit

Автор публікації не повідомив, коли та як була зроблена ця світлина. Також чоловік не розповів більше деталей щодо історії з котиком.

Що кажуть в мережі

Користувачі мережі оцінили фотографію котика в кошику та почали саркастично висміювати ситуацію. Найбільше підтримки отримали такі коментарі:

"Сидить у засідці та чекає";

"Обожнюю такі кадри";

"Уявляю, що кіт думає: "А мене не видно". Це дуже смішно";

"Регочу від побаченого";

"Моя кішка так поглядає на мене, коли сидить у коробці".

