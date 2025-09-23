До сих пор работает: мужчина нашел на распродаже необычную вещь 1950-х за $30

На гаражной распродаже нашли рабочий холодильник 1950-х за 30 долларов. Фото редкой находки вызвали восторг и дискуссии об энергопотреблении техники в прошлом и сейчас.

История о необычной находке с распродажи во дворе вызвал бурное обсуждение на полярном форуме Reddit. Пользователь под ником u/tot-and-beans опубликовал фотографии старого холодильника 1950-х годов, купленного всего за 30 долларов (1240 гривен).

Пост в сабреддите /r/ThriftStoreHauls набрал более 3700 лайков и сотни комментариев.

На снимках виден белый ретро-холодильник. Автор отметил, что техника "работает идеально" и сам до сих пор в шоке от такой удачи.

Многие пользователи восхитились находкой, а некоторые предупредили об опасности.

"Сохрани его навсегда!", "Вот это да", "Потрясающая находка. Старые вещи работают лучше, чем новые. Отличная покупка", "Будьте осторожны: старые холодильники часто становятся причиной пожаров. Не следует оставлять их постоянно включенными в сеть, если только вы не заменили электрические компоненты", — писали они.

Пользователи форума также отметили, что старые приборы "часто служат дольше, чем современные".

Однако часть участников обсуждения выразила обеспокоенность высоким энергопотреблением техники. Автор признался, что холодильник может потреблять немало электроэнергии, хотя используется не весь день. Один из пользователей даже предложил подключить его к солнечной панели.

Вопрос вызвал резонанс на фоне рекордного потребления электроэнергии в США. По данным EIA, в 2022 году страна использовала около 4,07 трлн кВт·ч — это самый высокий показатель за всю историю и в 14 раз больше, чем в 1950 году. На охлаждение и кондиционирование воздуха приходится основная часть потребления в жилом и коммерческом секторах.

Согласно отчету Grandview Research, мировой рынок кухонной техники в 2022 году оценивался в 217,74 млрд долларов. К 2030 году он может вырасти до 356,47 млрд долларов, а энергоэффективные продукты займут все большую долю за счет внимания правительств к вопросам экономии энергии.

