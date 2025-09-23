Досі працює: чоловік знайшов на розпродажі незвичайну річ 1950-х за $30

На гаражному розпродажі знайшли робочий холодильник 1950-х за 30 доларів. Фото рідкісної знахідки викликали захват і дискусії про енергоспоживання техніки в минулому і зараз.

Історія про незвичайну знахідку з розпродажу у дворі викликала бурхливе обговорення на полярному форумі Reddit. Користувач під ніком u/tot-and-beans опублікував фотографії старого холодильника 1950-х років, купленого всього за 30 доларів (1240 гривень).

Пост у сабреддиті /r/ThriftStoreHauls набрав понад 3700 вподобань і сотні коментарів.

На знімках видно білий ретро-холодильник. Автор зазначив, що техніка "працює ідеально" і сам досі шокований такою удачею.

Багато користувачів захопилися знахідкою, а деякі попередили про небезпеку.

"Збережи його назавжди!", "Ось це так", "Приголомшлива знахідка. Старі речі працюють краще, ніж нові. Чудова покупка", "Будьте обережні: старі холодильники часто стають причиною пожеж. Не слід залишати їх постійно увімкненими в мережу, якщо тільки ви не замінили електричні компоненти", — писали вони.

Користувачі форуму також зазначили, що старі прилади "часто служать довше, ніж сучасні".

Однак частина учасників обговорення висловила стурбованість високим енергоспоживанням техніки. Автор зізнався, що холодильник може споживати чимало електроенергії, хоча використовується не весь день. Один із користувачів навіть запропонував підключити його до сонячної панелі.

Питання викликало резонанс на тлі рекордного споживання електроенергії у США. За даними EIA, 2022 року країна спожила близько 4,07 трлн кВт-год — це найвищий показник за всю історію і в 14 разів більше, ніж 1950 року. На охолодження і кондиціонування повітря припадає основна частина споживання в житловому і комерційному секторах.

Згідно зі звітом Grandview Research, світовий ринок кухонної техніки у 2022 році оцінювався у 217,74 млрд доларів. До 2030 року він може зрости до 356,47 млрд доларів, а енергоефективні продукти займуть дедалі більшу частку завдяки увазі урядів до питань економії енергії.

