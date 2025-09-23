Неожиданное открытие: мужчина был шокирован увиденным на чеке из банкомата (фото)

Житель США пришел к банкомату снять немного наличных и случайно увидел чек, который должен был получить другой посетитель. В то же время открытие заставило его удивиться, как и пользователей сети.

Сам мужчина говорит, что не готов был обнаружить такую огромную сумму на балансе счета говорится в заметке автора в Reddit.

Сообщение американца стало вирусным — набрало более 30 тыс. просмотров. По словам героя истории, он снимал определенное количество наличных, когда увидел чек, и решил посмотреть операцию.

Он говорит, что там была указана значительная сумма на текущем счете — более $51 тыс. (2,11 млн грн). Американец обнародовал фото с этим чеком и пытался понять, кому этот чек мог принадлежать.

Баланс на счету шокировал мужчину Фото: Reddit

"Кто держит более $51 000 на текущем счете? Это же замечательный резервный фонд. Мое сердце разрывается от мысли, что сколько процентов можно было бы заработать даже на обычных депозитах или дивидендах", — пишет американец.

По мнению автора, он так и не понимает того, зачем хранить "такие деньги на обычном счете".

Реакция соцсетей

Комментаторы тоже выразили удивление от увиденного и предположили несколько объяснений: это могли сделать пожилые люди, которые именно так хранят крупные суммы. Вторые добавили, что это — небольшая сумма для действительно богатого клиента банка.

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Вот почему я всегда забираю свои чеки из банкомата. Это никого не должно касаться";

"Почему люди не могут просто не вмешиваться в чужие финансы ради интернет-внимания?";

"Такие суммы на самом деле держат на обычных счетах? Мистика";

"Лол, тот, кто снимал такие деньги, явно имеет состояние. Но странно — есть же карточки и чеки. Поэтому тоже странно".

