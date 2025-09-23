Несподіване відкриття: чоловік був шокований побаченим на чеку з банкомату (фото)

Мешканець США прийшов до банкомату зняти трохи готівки та випадково побачив чек, який мав отримати інший відвідувач. Водночас відкриття змусило його здивуватися, як і користувачів мережі.

Сам чоловік говорить, що не готовий був виявити таку величезну суму на балансі рахунку йдеться в дописі автора в Reddit.

Повідомлення американця стало вірусним — набрало понад 30 тис. переглядів. За словами героя історії, він знімав певну кількість готівки, коли побачив чек, і вирішив подивитися операцію.

Він говорить, що там була вказана значна сума на поточному рахунку — понад $51 тис. (2,11 млн грн). Американець оприлюднив фото з цим чеком і намагався зрозуміти, кому цей чек міг належати.

Баланс на рахунку шокував чоловіка Фото: Reddit

"Хто тримає понад $51 000 на поточному рахунку? Це ж чудовий резервний фонд. Моє серце розриває від думки, що скільки відсотків можна було б заробити навіть на звичайних депозитах чи дивідендах", — пише американець.

На думку автора, він так і не розуміє того, навіщо зберігати "такі гроші на звичайному рахунку".

Реакція соцмереж

Коментатори теж висловили здивування від побаченого та припустили кілька пояснень: це могли зробити літні люди, які саме так зберігають великі суми. Другі додали, що це — невелика сума для дійсно багатого клієнта банку.

Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Ось чому я завжди забираю свої чеки з банкомата. Це нікого не повинно стосуватися";

"Чому люди не можуть просто не втручатися в чужі фінанси заради інтернет-уваги?";

"Такі суми насправді тримають на звичайних рахунках? Містика";

"Лол, той, хто знімав такі гроші, явно має статки. Але дивно — є ж картки та чеки. Тому теж дивно".

