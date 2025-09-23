Необычное ДТП в Китае: мужчина оказался "пленником" светофора (видео)

Молодой мужчина на электросамокате врезался во временный светофор, установленный на проезжей части из-за ремонтных работ. Сила удара оказалась настолько сильной, что его голова буквально застряла в металлическом корпусе устройства.

В китайском городе Чэнду произошел случай, который поначалу напугал очевидцев, но вскоре превратился в вирусный интернет-мем. Роликом поделился пользователь с ником H1gh_Tr3ason на популярном форуме Reddit.

Пострадавший застрял в необычной "ловушке" почти на час. Для его освобождения на место прибыли спасатели, которым пришлось использовать специальные инструменты. Разрезать светофор оказалось сложнее, чем предполагалось. По словам спасателей, металл был прочным, а при любых неверных движениях можно было повредить мужчине голову. В итоге операция по спасению заняла больше 40 минут.

После инцидента водителя самоката доставили в местную больницу, где врачи подтвердили, что он получил лишь легкие повреждения и быстро пошел на поправку. Однако в социальных сетях пострадавший столкнулся с куда более тяжелым испытанием — шквалом шуток и мемов. Видео и фотографии происшествия набрали миллионы просмотров на китайских платформах, а затем разошлись и по Reddit.

"Это лобовое столкновение, но только с минимальными повреждениями", — пошутил один из пользователей. Другие сравнили мужчину с супергероем "Зеленым Фонарем", а кто-то отметил: "Такая ситуация редка, как выигрыш в лотерею".

Инцидент вызвал обсуждение и среди дорожных экспертов, которые отметили, что подобные конструкции светофоров должны быть надежно закреплены и лучше защищены, чтобы снизить риск травм. Тем временем герой вирусного видео уже вернулся к обычной жизни, но, как считают пользователи, ему будет куда сложнее оправиться от популярности, чем от самой аварии.

