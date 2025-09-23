Незвичайна ДТП у Китаї: чоловік виявився "полоненим" світлофора (відео)

Молодий чоловік на електросамокаті врізався в тимчасовий світлофор, встановлений на проїжджій частині через ремонтні роботи. Сила удару виявилася настільки сильною, що його голова буквально застрягла в металевому корпусі пристрою.

У китайському місті Ченду стався випадок, який спочатку налякав очевидців, але незабаром перетворився на вірусний інтернет-мем. Роликом поділився користувач із ніком H1gh_Tr3ason на популярному форумі Reddit.

Потерпілий застряг у незвичайній "пастці" майже на годину. Для його звільнення на місце прибули рятувальники, яким довелося використовувати спеціальні інструменти. Розрізати світлофор виявилося складніше, ніж передбачалося. За словами рятувальників, метал був міцним, а за будь-яких неправильних рухів можна було пошкодити чоловікові голову. У підсумку операція з порятунку тривала понад 40 хвилин.

Після інциденту водія самоката доправили до місцевої лікарні, де лікарі підтвердили, що він зазнав лише легких ушкоджень і швидко одужав. Однак у соціальних мережах потерпілий зіткнувся з набагато важчим випробуванням — шквалом жартів і мемів. Відео та фотографії події набрали мільйони переглядів на китайських платформах, а потім розійшлися і по Reddit.

"Це лобове зіткнення, але тільки з мінімальними ушкодженнями", — пожартував один із користувачів. Інші порівняли чоловіка з супергероєм "Зеленим Ліхтарем", а хтось зазначив: "Така ситуація рідкісна, як виграш у лотерею".

Інцидент викликав обговорення і серед дорожніх експертів, які зазначили, що подібні конструкції світлофорів мають бути надійно закріплені й краще захищені, щоб знизити ризик травм. Тим часом герой вірусного відео вже повернувся до звичайного життя, але, як вважають користувачі, йому буде куди складніше оговтатися від популярності, ніж від самої аварії.

