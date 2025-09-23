Пара рассорилась и разошлась из-за крана в ванной: что произошло (фото)

Одна американка рассказала, что решила расстаться со своей половиной из-за равнодушия ее избранницы к бытовым делам. Последней каплей стала история с краном в ванной, который вызвал серьезное затопление квартиры.

Последней каплей стала история с краном в ванной, который вызвал серьезное затопление квартиры, говорится в заметке автора поста в Reddit.

Сообщение американки стало популярным — собрало более 13 тыс. реакций. Женщина рассказывает, что получила сообщение о затоплении на работе и немедленно поехала домой, ведь затопление было таким, что "я слышала, как вода брызгает внутри стены, а большинство мебели уже пострадали от воздействия воды".

"Подвал и кухонная мебель тоже пострадали. Я начала пылесосить ковер в подвале, а моя избранница спросила: "Зачем ты это делаешь? Это пустая трата времени." Я тихо пошла в магазин за перчатками и мусорными пакетами, чтобы не взорваться от злости", — вспоминает женщина.

Однако через несколько месяцев недоразумение между партнершами достигло пика. Все началось с сообщений между парой, а затем стала ситуация с лотком для котика и краном.

Пара конфликтует из-за подтопления и недоразумений Фото: Reddit

"Несколько месяцев назад она написала мне: "Нам нужно заменить кошачий лоток, есть течь." Я думала, что лоток треснул и сыплется наполнитель. Но когда я спустилась вниз, то увидела постоянные капли воды с потолка, а когда пошла дальше, то обнаружила, что течет кран в ванной, и она не могла не видеть этого раньше", — прямо говорит американка.

Когда женщина решила узнать, как долго происходит потоп, то услышала ответ — неделю или две. На ее вопрос, почему избранница об этом не сказала ни слова, то услышала ответ — "ну ты не казалась обеспокоенной, поэтому я подумала, что все нормально".

"Я честно не помню, чтобы она говорила, но я не понимаю, как можно смотреть на капли воды с потолка и не волноваться. Мы живем в старом доме, мелкие потопы случаются. Но я всегда останавливала все, чем занималась, и занималась проблемой. В прошлый раз мне понадобилось время, чтобы пережить гнев и обиду, но в этот раз стало очевидно: у меня нет партнерши", — написала американка и решила, что пора подавать на развод.

Женщина говорит, что не хочет иметь ничего общего со своей нынешней избранницей. Также она признается, что в такие моменты чувствует себя "очень одиноко".

"Поэтому я подала на развод. Мы обе — женщины, и я не знаю, важно ли это для того, оправдана ли моя реакция, но я чувствую, что это правильный шаг", — резюмирует автор поста и просит совета в сети.

Что говорят пользователи

В комментариях к сообщению женщины, пользователи считают, что ее поступок является правильным. Они советовали довести дело до конца и разойтись с такой безответственной и равнодушной женщиной, а больше всего поддержки получили такие реплики:

"Ты не преувеличиваешь, но возможно стоит попробовать терапию перед разводом? Твое психическое здоровье так же важно... но, как другие уже говорили, в радости и в горе...";

"Она была полной дурой, когда ты выходила за нее замуж. Не знаю, чего ты ожидала";

"Боюсь, ей не хватает здравого смысла. Кто бы в своем уме пошел стричься, зная, что течь разрушает их дом?";

"Честно, я в шоке. Ну дома же потоп, и ты видишь причину, на что надеялась она?".

