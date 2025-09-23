Пара розсварилася та розійшлася через кран у ванній: що сталося (фото)

Одна американка розповіла, що вирішила розлучитися зі своєю половиною через байдужість її обраниці до побутових справ. Останньою краплею стала історія з краном у ванній, який спричинив серйозне затоплення квартири.

Останньою краплею стала історія з краном у ванній, який спричинив серйозне затоплення квартири, йдеться в дописі авторки посту в Reddit.

Допис американки став популярним — зібрав понад 13 тис. реакцій. Жінка розповідає, що отримала повідомлення про затоплення на роботі та негайно поїхала додому, адже затоплення було таким, що "я чула, як вода бризкає всередині стіни, а більшість меблів уже постраждали від дії води".

"Підвал і кухонні меблі теж постраждали. Я почала пилососити килим у підвалі, а моя обраниця запитала: "Навіщо ти це робиш? Це марна трата часу." Я тихо пішла в магазин за рукавичками та сміттєвими пакетами, щоб не вибухнути від злості", — згадує жінка.

Однак через кілька місяців непорозуміння між партнерками досягло піка. Все почалося з повідомлень між парою, а потім стала ситуація з лотком для котика та краном.

Пара конфліктує через підтоплення та непорозуміння Фото: Reddit

"Кілька місяців тому вона написала мені: "Нам потрібно замінити котячий лоток, є теча." Я думала, що лоток тріснув і сиплеться наповнювач. Але коли я спустилася вниз, то побачила постійні краплі води зі стелі, а коли пішла далі, то виявила, що тече кран у ванній, і вона не могла не бачити цього раніше", — прямо говорить американка.

Коли жінка вирішила дізнатися, як довго відбувається потоп, то почула відповідь — тиждень чи два. На її запитання, чому обраниця про це не сказала ані слова, то почула відповідь — "ну ти не здавалася стурбованою, тому я подумала, що все нормально".

"Я чесно не пам’ятаю, щоб вона казала, але я не розумію, як можна дивитися на краплі води зі стелі та не хвилюватися. Ми живемо в старому будинку, дрібні потопи трапляються. Але я завжди зупиняла все, чим займалася, і займалася проблемою. Минулого разу мені знадобився час, щоб пережити гнів і образу, але цього разу стало очевидно: у мене немає партнерки", — написала американка та вирішила, що пора подавати на розлучення.

Жінка говорить, що не хоче мати нічого спільного зі своєю нинішньою обраницею. Також вона зізнається, що в такі моменти відчуває себе "дуже самотньо".

"Тому я подала на розлучення. Ми обидві — жінки, і я не знаю, чи це важливо для того, чи виправдана моя реакція, але я відчуваю, що це правильний крок", — резюмує авторка посту та просить поради в мережі.

Що кажуть користувачі

У коментарях до допису жінки, юзери вважають, що її вчинок є правильним. Вони радили довести справу до кінця та розійтися з такою безвідповідальною та байдужою жінкою, а найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Ти не перебільшуєш, але можливо варто спробувати терапію перед розлученням? Твоє психічне здоров’я так само важливе… але, як інші вже казали, у радості і в горі..";

"Вона була повною дурепою, коли ти виходила за неї заміж. Не знаю, чого ти очікувала";

"Боюся, їй бракує здорового глузду. Хто б у своєму розумі пішов стригтися, знаючи, що теча руйнує їхній дім??";

"Чесно, я шокована. Ну вдома ж потоп, і ти бачиш причину, на що сподівалася вона?".

