Пустынные улицы и мраморные дворцы: турист побывал в одном из "самых загадочных городов"

Путешественник из Индонезии посетил Ашхабад, столицу Туркменистана, и поделился впечатлениями о городе с белыми мраморными зданиями и золотыми памятниками.

Индонезийский тревел-блогер Панду Васкита, у которого более 2,1 млн подписчиков в TikTok, опубликовал видео из Ашхабада — столицы Туркменистана, которое быстро набрало почти 10 млн просмотров и вызвало горячее обсуждение.

На кадрах видно белые мраморные здания, золотые памятники, фонтаны и идеально чистые улицы, но зрителей поразило другое: в ролике практически нет людей.

"Почему так пусто?" — спрашивают комментаторы. Некоторые сравнили город с Капитолием из "Голодных игр", другие назвали его "реальным воплощением футуристического мегаполиса".

Издание Mirror Ашхабад занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самую высокую плотность зданий из белого мрамора. Однако, несмотря на величественную архитектуру и безупречную чистоту, он кажется безлюдным. Эксперты объясняют это несколькими причинами:

строгой визовой политикой Туркменистана, куда можно попасть только по приглашению и с разрешения правительства;

жарким климатом, который делает пребывание на улице затруднительным;

закрытыми для публики центральными районами, где расположены президентские здания.

По официальным данным, в Туркменистане проживает около 5,6 млн человек, из них 902 тысячи — в Ашхабаде. Но большая часть населения селится в доступных районах вдали от беломраморного центра.

Золотая статуя и фонтаны на площади Ашхабада Фото: TikTok

Реакция соцсетей

Подписав свой ролик как "сюрреалистический белый мрамор, золотые памятники и почти пустые улицы", блогер назвал Ашхабад "местом, где реальность кажется кинематографичной".

Под видео появилось более 8,4 тысячи комментариев. Одни пользователи иронично писали "Добро пожаловать в Капитолий", другие отмечали необычную красоту города.

"Ночная жизнь здесь потрясающая, а андеграундная скейт-сцена — огонь", "Я никогда не видел видео с людьми в Туркменистане, лол. Эта страна выглядит пустой", "У них так много зданий… но все они пустые", "Это действительно похоже на Голодные Игры", — писали они.

