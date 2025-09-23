Пустельні вулиці та мармурові палаци: турист побував в одному з "найзагадковіших міст"

Мандрівник з Індонезії відвідав Ашгабат, столицю Туркменістану, і поділився враженнями про місто з білими мармуровими будівлями й золотими пам'ятниками.

Індонезійський тревел-блогер Панду Васкіта, у якого понад 2,1 млн передплатників у TikTok, опублікував відео з Ашхабада — столиці Туркменістану, яке швидко набрало майже 10 млн переглядів і викликало гаряче обговорення.

На кадрах видно білі мармурові будівлі, золоті пам'ятники, фонтани та ідеально чисті вулиці, але глядачів вразило інше: у ролику практично немає людей.

"Чому так порожньо?" — запитують коментатори. Дехто порівняв місто з Капітолієм із "Голодних ігор", інші назвали його "реальним втіленням футуристичного мегаполіса".

Видання Mirror Ашхабад занесено до Книги рекордів Гіннесса за найвищу щільність будівель із білого мармуру. Однак, попри величну архітектуру і бездоганну чистоту, він здається безлюдним. Експерти пояснюють це кількома причинами:

суворою візовою політикою Туркменістану, куди можна потрапити тільки за запрошенням і з дозволу уряду;

спекотним кліматом, який робить перебування на вулиці скрутним;

закритими для публіки центральними районами, де розташовані президентські будівлі.

За офіційними даними, в Туркменістані мешкає близько 5,6 млн осіб, з них 902 тисячі — в Ашхабаді. Але більша частина населення селиться в доступних районах далеко від біломармурового центру.

Золота статуя і фонтани на площі Ашхабада Фото: TikTok

Реакція соцмереж

Підписавши свій ролик як "сюрреалістичний білий мармур, золоті пам'ятники й майже порожні вулиці", блогер назвав Ашхабад "місцем, де реальність здається кінематографічною".

Під відео з'явилося понад 8,4 тисячі коментарів. Одні користувачі іронічно писали "Ласкаво просимо в Капітолій", інші відзначали незвичайну красу міста.

"Нічне життя тут приголомшливе, а андеграундна скейт-сцена — вогонь", "Я ніколи не бачив відео з людьми в Туркменістані, лол. Ця країна виглядає порожньою", "У них так багато будівель... але всі вони порожні", "Це дійсно схоже на Голодні Ігри", — писали вони.

