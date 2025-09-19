Чути всім: співробітниця круїзного лайнера розкрила нові кодові слова (відео)

Колишня співробітниця лайнера розповіла, що фраза "Код Альфа" може означати як звичайну травму, так і летальний результат. Незважаючи на такі подробиці, більшість туристів вважають круїзи способом відчути себе як вдома далеко від берега.

Про це розповіла колишня співробітниця розважальної служби Ембер Олівія з Великої Британії своїм підписникам у TikTok.

Відпочинок на круїзному лайнері асоціюється у багатьох з безтурботними днями, морськими заходами сонця і повним комфортом. Однак навіть у цій атмосфері розкоші трапляються непередбачувані ситуації, і екіпажу доводиться діяти швидко, але обережно, щоб не викликати паніки серед сотень пасажирів. Саме для цього на суднах використовується спеціальний набір кодів — таємна мова моряків.

Колишня співробітниця розважальної служби Ембер Олівія розповіла, що на борту використовують безліч шифрованих сигналів. Вони передаються гучним зв'язком і чутні всім, але тільки члени команди знають їхній справжній зміст.

Найтривожнішим вважається "Код Альфа". Він позначає медичну надзвичайну ситуацію: від легкої травми до смертельного результату.

"Якщо ви чуєте "Код Альфа", а за кілька секунд просять носилки — особливо пізно вночі — це може означати, що хтось помер", — пояснила Олівія. За її словами, більшість пасажирів не здогадуються, що майже на кожному лайнері є власний морг, розташований під палубою.

Крім "Коду Альфа", існують й інші шифри: "Код Вікторія" і "Код Рентген". Кожен із них пов'язаний із певною позаштатною ситуацією. Подібні системи допомагають екіпажу підтримувати порядок і зберігати спокій серед відпочивальників.

