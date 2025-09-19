Слышны всем: сотрудница круизного лайнера раскрыла новые кодовые слова (видео)

Бывшая сотрудница лайнера рассказала, что фраза "Код Альфа" может означать как обычную травму, так и летальных исход. Несмотря на такие подробности, большинство туристов считают круизы способом почувствовать себя как дома вдали от берега.

Related video

Об этом рассказала бывшая сотрудница развлекательной службы Эмбер Оливия из Великобритании своим подписчикам в TikTok.

Отдых на круизном лайнере ассоциируется у многих с беззаботными днями, морскими закатами и полным комфортом. Однако даже в этой атмосфере роскоши случаются непредвиденные ситуации, и экипажу приходится действовать быстро, но осторожно, чтобы не вызвать паники среди сотен пассажиров. Именно для этого на судах используется специальный набор кодов — тайный язык моряков.

Бывшая сотрудница развлекательной службы Эмбер Оливия рассказала, что на борту используют множество шифрованных сигналов. Они передаются по громкой связи и слышны всем, но только члены команды знают их истинный смысл.

Самым тревожным считается "Код Альфа". Он обозначает медицинскую чрезвычайную ситуацию: от легкой травмы до смертельного исхода.

"Если вы слышите "Код Альфа", а через несколько секунд просят носилки — особенно глубокой ночью — это может означать, что кто-то скончался", — объяснила Оливия. По ее словам, большинство пассажиров не догадываются, что почти на каждом лайнере есть собственный морг, расположенный под палубой.

Кроме "Кода Альфа", существуют и другие шифры: "Код Виктория" и "Код Рентген". Каждый из них связан с определенной нештатной ситуацией. Подобные системы помогают экипажу поддерживать порядок и сохранять спокойствие среди отдыхающих.

Ранее Фокус сообщал, что работница круизного лайнера раскрыла, сколько зарабатывают члены экипажа. Создатель контента Элли Керр рассказала о сложной финансовой реальности, с которой сталкиваются многие танцоры и артисты во время работы в море.

Также стало известно, что самолет с подушками безопасности может защитить во время падения. На протяжении десятилетий человечество искало способы сделать авиаперелеты максимально безопасными. Теперь двое инженеров из Дубая уверены, что нашли решение. Они представили проект "Возрождение", который превращает весь самолет в "кокон безопасности".