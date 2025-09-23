Девушка долгое время не понимала, почему люди снимают ее дом: причина удивила хозяйку (видео)

В США хозяйка собаки по имени Бенджи неожиданно стала звездой соцсетей после того, как превратила свой дом в место для празднования дня рождения питомца.

Девушка сняла ролик для TikTok, в котором рассказала, что удивлялась, почему прохожие останавливаются и фотографируют ее дом. Все стало ясно, когда она вспомнила о праздничном оформлении в честь 13-летия любимого пса Бенджи.

Фасад дома украсили яркими декорациями с собачьей тематикой. На лужайке появились большие плакаты с надписями: "Бенджи, празднуй здесь" и "Бенджи сегодня 13, давайте праздновать!". Атмосфера оказалась настолько праздничной, что многие прохожие не удерживались от фотографий.

Реакция соцсетей

Праздник вызвал бурю эмоций в комментариях. Пользователи писали, что тоже хотели бы присоединиться к веселью. Комментаторы признавались:

"Если бы я жил поблизости, я бы точно принес ему подарок";

"С днем рождения, Бенджи! Моему Бо тоже скоро исполнится 13, и теперь он тоже требует такой же праздник";

"Это как королевская семья, стоящая на балконе Букингемского дворца в конце фильма! С днем рождения, Бенджи".

Видео не только вызвало улыбки, но и вдохновило многих хозяев домашних животных устраивать особенные праздники для своих питомцев. Для некоторых подписчиков такое событие стало символом преданности и любви между человеком и собакой.

