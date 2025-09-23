Дівчина довгий час не розуміла, чому люди винаймають її будинок: причина здивувала господиню (відео)

У США господиня собаки на ім'я Бенджі несподівано стала зіркою соцмереж після того, як перетворила свій будинок на місце для святкування дня народження вихованця.

Related video

Дівчина зняла ролик для TikTok, в якому розповіла, що дивувалася, чому перехожі зупиняються і фотографують її будинок. Усе стало зрозуміло, коли вона згадала про святкове оформлення на честь 13-річчя улюбленого пса Бенджі.

Фасад будинку прикрасили яскравими декораціями з собачою тематикою. На галявині з'явилися великі плакати з написами: "Бенджі, святкуй тут" і "Бенджі сьогодні 13, давайте святкувати!". Атмосфера виявилася настільки святковою, що багато хто з перехожих не утримувався від фотографій.

Реакція соцмереж

Свято викликало бурю емоцій у коментарях. Користувачі писали, що теж хотіли б приєднатися до веселощів. Коментатори зізнавалися:

"Якби я жив поблизу, я б точно приніс йому подарунок";

"З днем народження, Бенджі! Моєму Бо теж скоро виповниться 13, і тепер він теж потребує такого ж свята";

"Це як королівська сім'я, що стоїть на балконі Букінгемського палацу наприкінці фільму! З днем народження, Бенджі".

Відео не тільки викликало посмішки, а й надихнуло багатьох господарів домашніх тварин влаштовувати особливі свята для своїх вихованців. Для деяких підписників така подія стала символом відданості та любові між людиною і собакою.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина спробувала поговорити з котом його мовою. У TikTok стрімко набирає популярність кумедне і зворушливе відео, в якому жінка зі США вирішила поспілкуватися зі своїм вихованцем у незвичайний спосіб.

Також стало відомо, що кінолог пояснив, чому собака приносить різні речі в зубах. Часто це сприймається як запрошення погратися. Однак, як пояснюють експерти, у цієї поведінки може бути набагато глибший сенс.