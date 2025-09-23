Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

СвітФан

Дівчина довгий час не розуміла, чому люди винаймають її будинок: причина здивувала господиню (відео)

Фасад заміського будинку, який перехожі зупиняються фотографувати після святкового оформлення на честь дня народження пса Бенджі
Багато перехожих не утримувалися від фотографій після того, як власниця прикрасила його | Фото: Depositphotos

У США господиня собаки на ім'я Бенджі несподівано стала зіркою соцмереж після того, як перетворила свій будинок на місце для святкування дня народження вихованця.

Related video

Дівчина зняла ролик для TikTok, в якому розповіла, що дивувалася, чому перехожі зупиняються і фотографують її будинок. Усе стало зрозуміло, коли вона згадала про святкове оформлення на честь 13-річчя улюбленого пса Бенджі.

Фасад будинку прикрасили яскравими декораціями з собачою тематикою. На галявині з'явилися великі плакати з написами: "Бенджі, святкуй тут" і "Бенджі сьогодні 13, давайте святкувати!". Атмосфера виявилася настільки святковою, що багато хто з перехожих не утримувався від фотографій.

Реакція соцмереж

Свято викликало бурю емоцій у коментарях. Користувачі писали, що теж хотіли б приєднатися до веселощів. Коментатори зізнавалися:

  • "Якби я жив поблизу, я б точно приніс йому подарунок";
  • "З днем народження, Бенджі! Моєму Бо теж скоро виповниться 13, і тепер він теж потребує такого ж свята";
  • "Це як королівська сім'я, що стоїть на балконі Букінгемського палацу наприкінці фільму! З днем народження, Бенджі".

Відео не тільки викликало посмішки, а й надихнуло багатьох господарів домашніх тварин влаштовувати особливі свята для своїх вихованців. Для деяких підписників така подія стала символом відданості та любові між людиною і собакою.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина спробувала поговорити з котом його мовою. У TikTok стрімко набирає популярність кумедне і зворушливе відео, в якому жінка зі США вирішила поспілкуватися зі своїм вихованцем у незвичайний спосіб.

Також стало відомо, що кінолог пояснив, чому собака приносить різні речі в зубах. Часто це сприймається як запрошення погратися. Однак, як пояснюють експерти, у цієї поведінки може бути набагато глибший сенс.