Собака получила печенье, и сразу поставила условие хозяйке: это всех рассмешило (видео)
Жительница Лондона Лив решила попить чаю с печеньем, когда к женщине присоединилась ее подопечная Рэмми. Когда британка дала хвостатой попробовать сладкого, то ее реакция рассмешила сеть.
Одним взглядом Реми дала понять Лив, что просто печенье она не будет есть и намекнула владелице, что надо сделать. Эту историю женщина решила выложить в своем TikTok.
Ролик с поступком Реми стал популярным — за сутки набрал более 243 тыс. просмотров. На кадрах заметно, что Лив сидит под одеялом с чашкой чая с молоком и печеньем, а рядом — ее любимица.
Через мгновение британка дает своей подопечной целую печенинку, но хвостатая отказывается от этого. Зато четвероногая любимица женщины намекает на то, что сухое печенье она не будет пробовать, а потому указала мордочкой в сторону чашки.
Британка поняла намек своей подопечной, после чего аккуратно занесла печенье в чай на несколько секунд. Впоследствии владелица собаки повторила предложение — и вот теперь Реми согласилась и охотно съела лакомство.
"Ну вот и последствия моих собственных действий", — подписала видео владелицы собачки.
Сама Лив в ранних роликах рассказывала, что появление подопечной в ее жизни было случайностью. Британка шла на парковку и заметила брошенную собаку, после чего решила ее оставить у себя, что изменило ее жизнь к лучшему.
Реакция соцсетей
В комментариях к ролику британки, масса юзеров выражала поддержку действиям собаки и курьезной ситуации. Больше всего пользователям понравились такие реплики:
- "У меня только уважение к ней. Боже упаси, чтобы девушка не знала, чего хочет";
- "Она права: печенье, смоченное в чае, — это вершина вкуса";
- "Она — настоящая принцесса";
- "Во всем должно быть совершенство. И здесь все Реми правильно указала".
