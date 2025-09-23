Собака получила печенье, и сразу поставила условие хозяйке: это всех рассмешило (видео)

Жительница Лондона Лив решила попить чаю с печеньем, когда к женщине присоединилась ее подопечная Рэмми. Когда британка дала хвостатой попробовать сладкого, то ее реакция рассмешила сеть.

Related video

Одним взглядом Реми дала понять Лив, что просто печенье она не будет есть и намекнула владелице, что надо сделать. Эту историю женщина решила выложить в своем TikTok.

Ролик с поступком Реми стал популярным — за сутки набрал более 243 тыс. просмотров. На кадрах заметно, что Лив сидит под одеялом с чашкой чая с молоком и печеньем, а рядом — ее любимица.

Через мгновение британка дает своей подопечной целую печенинку, но хвостатая отказывается от этого. Зато четвероногая любимица женщины намекает на то, что сухое печенье она не будет пробовать, а потому указала мордочкой в сторону чашки.

Британка поняла намек своей подопечной, после чего аккуратно занесла печенье в чай на несколько секунд. Впоследствии владелица собаки повторила предложение — и вот теперь Реми согласилась и охотно съела лакомство.

"Ну вот и последствия моих собственных действий", — подписала видео владелицы собачки.

Сама Лив в ранних роликах рассказывала, что появление подопечной в ее жизни было случайностью. Британка шла на парковку и заметила брошенную собаку, после чего решила ее оставить у себя, что изменило ее жизнь к лучшему.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику британки, масса юзеров выражала поддержку действиям собаки и курьезной ситуации. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"У меня только уважение к ней. Боже упаси, чтобы девушка не знала, чего хочет";

"Она права: печенье, смоченное в чае, — это вершина вкуса";

"Она — настоящая принцесса";

"Во всем должно быть совершенство. И здесь все Реми правильно указала".

Ранее Фокус сообщал о собаке, которая "выгуливает сама себя" без хозяина. Жительница одного города в США вышла на улицу, когда увидела соседскую собаку — та бежала по дорожке с поводком без сопровождения хозяина.

Впоследствии стало известно, что ретривер стал звездой сети из-за интереса к хот-догу. Одна американка находилась на матче по бейсболу, когда золотистый ретривер рядом услышал запах фастфуда и хотел получить тоже кусочек.