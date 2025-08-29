Самый голодный фанат бейсбола: ретривер стал звездой сети из-за интереса к хот-догу (видео)
Одна жительница США находилась на матче по бейсболу и купила хот-дог во время перерыва. Золотистый ретривер рядом пришел на запах фастфуда и хотел получить тоже кусочек, чем рассмешил сеть.
Фанатка бейсбола пыталась выкрутиться из неловкой курьезной ситуации, но собака не оставляла попыток получить кусочек популярного блюда, как видно на опубликованном видео в Reddit.
Ролик с ретривером стал вирусным — набрал более 6,6 тыс. реакций и сотни комментариев. На видео можно увидеть, как женщина в бейсболке находилась на стадионе и пыталась полакомиться хот-догом в перерыве между таймами.
В то же время рядом с ней находившийся ретривер продолжал настаивать на том, что хочет съесть кусочек фастфуда. В этот момент комментаторы бейсбольного матча увидели этот кадр и решили обыграть эту историю словесным каламбуром.
"Эта собака заинтересовалась "горячей собакой". Собака хочет "собаку". Эй, ну дай мне только раз укусить. Только раз, я поделюсь с тобой", — забавно прокомментировали видео ведущие.
Известно, что эти кадры были сняты в США 27 августа, когда местная бейсбольная команда Baltimore Orioles проводила событие под названием "Bark at the Park: Night". Во время этого события фанаты клуба могут приходить со своими четвероногими любимцами.
Реакция соцсетей
В комментариях к этому видео, юзеры не сдерживали смеха от увиденного. Больше всего пользователям понравились такие реплики:
- "Да там еще один смотрит на хот-дог. Снизу";
- "Горячая собака захотела "горячую собаку";
- "Это просто видео дня";
- "Могла бы и поделиться кусочком";
- "Я так сидел на матче, когда у меня чужой пес украл мой хот-дог. Отвернулся на мгновение — и все: собака счастлива, а я — голоден".
Ранее Фокус рассказывал, что мужчина спас ретривера от одиночества. Житель США Марселас случайно заметил золотистого ретривера на дороге, который "плакал" под дождем, а потому решил взять четверолапого с собой.
Впоследствии стало известно, как ретривер отреагировал на поход семьи. Штормовая погода превратила отдых в испытание, и пес выглядел явно недовольным и уставшим.