Самый голодный фанат бейсбола: ретривер стал звездой сети из-за интереса к хот-догу (видео)

Одна жительница США находилась на матче по бейсболу и купила хот-дог во время перерыва. Золотистый ретривер рядом пришел на запах фастфуда и хотел получить тоже кусочек, чем рассмешил сеть.

Фанатка бейсбола пыталась выкрутиться из неловкой курьезной ситуации, но собака не оставляла попыток получить кусочек популярного блюда, как видно на опубликованном видео в Reddit.

Ролик с ретривером стал вирусным — набрал более 6,6 тыс. реакций и сотни комментариев. На видео можно увидеть, как женщина в бейсболке находилась на стадионе и пыталась полакомиться хот-догом в перерыве между таймами.

В то же время рядом с ней находившийся ретривер продолжал настаивать на том, что хочет съесть кусочек фастфуда. В этот момент комментаторы бейсбольного матча увидели этот кадр и решили обыграть эту историю словесным каламбуром.

"Эта собака заинтересовалась "горячей собакой". Собака хочет "собаку". Эй, ну дай мне только раз укусить. Только раз, я поделюсь с тобой", — забавно прокомментировали видео ведущие.

Известно, что эти кадры были сняты в США 27 августа, когда местная бейсбольная команда Baltimore Orioles проводила событие под названием "Bark at the Park: Night". Во время этого события фанаты клуба могут приходить со своими четвероногими любимцами.

Реакция соцсетей

В комментариях к этому видео, юзеры не сдерживали смеха от увиденного. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Да там еще один смотрит на хот-дог. Снизу";

"Горячая собака захотела "горячую собаку";

"Это просто видео дня";

"Могла бы и поделиться кусочком";

"Я так сидел на матче, когда у меня чужой пес украл мой хот-дог. Отвернулся на мгновение — и все: собака счастлива, а я — голоден".

