Найголодніший фанат бейсболу: ретривер став зіркою мережі через інтерес до хот-дога (відео)

Одна мешканка США перебувала на матчі з бейсболу та купила хот-дог під час перерви. Золотистий ретривер поруч прийшов на запах фастфуду та хотів отримати теж шматочок, чим розсмішив мережу.

Фанатка бейсболу намагалася викрутитися з незручної курйозної ситуації, але собака не полишав спроб отримати шматочок популярної страви, як видно на опублікованому відео в Reddit.

Ролик з ретривером став вірусним — набрав понад 6,6 тис. реакцій та сотні коментарів. На відео можна побачити, як жінка у бейсболці перебувала на стадіоні та намагалася поласувати хот-догом у перерві між таймами.

Водночас поруч з нею перебував ретривер продовжував наполягати на тому, що хоче скушувати шматочок фастфуду. В цю мить коментатори бейсбольного матчу побачили цей кадр і вирішили обіграти цю історію словесним каламбуром.

"Цей собака зацікавився "гарячим собакою". Собака хоче "собаку". Агов, ну дай мені лише раз вкусити. Лише раз, я поділюся з тобою", — кумедно прокоментували відео ведучі.

Наразі відомо, що ці кадри були зняті в США 27 серпня, коли місцева бейсбольна команда Baltimore Orioles проводила подію під назвою "Bark at the Park: Night". Під час цієї події фанати клубу можуть приходити зі своїми чотирилапими улюбленцями.

Реакція соцмереж

У коментарях до цього відео, юзери не стримували сміху від побаченого. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Так там ще один дивиться на хот-дог. Знизу";

"Гарячий собака захотів "гарячого собаку";

"Це просто відео дня";

"Могла б й поділитися шматочком";

"Я так сидів на матчі, коли в мене чужий пес украв мій хот-дог. Відвернувся на мить — і все: собака щасливий, а я — голодний".

