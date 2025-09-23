Собака отримала печиво, та одразу поставила умову хазяйці: це всіх розсмішило (відео)

Мешканка Лондона Лів вирішила попити чаю з печивом, коли до жінки долучилася її підопічна Реммі. Коли британка дала хвостатій спробувати солодкого, то її реакція розсмішила мережу.

Одним поглядом Ремі дала зрозуміти Лів, що просто печиво вона не буде їсти та натякнула власниці, що треба зробити. Цю історію жінка вирішила викласти у своєму TikTok.

Ролик із вчинком Ремі став популярним — за добу набрав понад 243 тис. переглядів. На кадрах помітно, що Лів сидить під ковдрою з чашкою чаю з молоком і печивом, а поруч — її улюблениця.

За мить британка дає своїй підопічній цілу печенинку, але хвостата відмовляється від цього. Натомість чотирилапа улюблениця жінки натякає на те, що сухе печиво вона не буде куштувати, а тому вказала мордочкою в бік чашки.

Британка зрозуміла натяк своєї підопічної, після чого акуратно занесла печиво до чаю на кілька секунд. Згодом власниця собаки повторила пропозицію — і ось тепер Ремі погодилася та залюбки з'їла смаколик.

"Ну ось і наслідки моїх власних дій", — підписала відео власниці собачки.

Сама Лів у ранніх роликах розповідала, що поява підопічної в її житті була випадковістю. Британка йшла на парковку та помітила покинуту собаку, після чого вирішила її залишити в себе, що змінило її життя на краще.

У коментарях до ролику британки, маса юзерів висловлювала підтримку діям собаки та курйозній ситуації. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"У мене лише повага до неї. Боже борони, щоб дівчина не знала, чого хоче";

"Вона права: печиво, змочене в чаї, — це вершина смаку";

"Вона — справжня принцеса";

"У всьому має бути досконалість. І тут усе Ремі правильно вказала".

