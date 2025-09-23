Ремонт подвала превратился в детектив: находка за фальшивой стенкой поразила людей (фото)

Одна американка из города Баффало решила провести ремонт в подвале купленном доме 1926 года. Когда работники вместе с супругами обнаружили фальшивую стенку, то начали ее убирать и нашли неожиданную находку.

Related video

За фальш-стенкой была старая композиция в виде фрески, которая годами была спрятана за серой ДСП, говорится в заметке женщины в Reddit.

Американка рассказывает, что во время ремонта подвала ремонтники заметили странную стенку. Впоследствии команда в присутствии владелицы решила снять панель и увидела загадочную фреску.

"Мы сняли серый щит и увидели за ним яркую картину. Интересно, когда ее создали, и попадался ли еще кто-то на подобные находки во время ремонта", — написала владелица дома.

Старая фреска скрывалась за фальшивой стенкой Фото: Reddit

На мурале изображен мужчина на осле, который отъезжает от пары и направляется к трем людям, ведущим разговор. Четверо персонажей носят сомбреро, поэтому комментаторы шутят, что картина "выглядит так, будто ей место в мексиканском ресторане".

"Мы интересуемся, когда это было сделано, и хотели поделиться находкой, чтобы узнать, попадался ли еще кто-то на подобные удивительные рисунки при снятии стеновых покрытий", — написала американка.

Впоследствии владелица выяснила, что здесь мог быть подпольный мексиканский ресторан или незаконное производство алкоголя, в частности текилы и виски во времена Сухого закона. Однако следы, которые могли привести к потомкам тогдашних владельцев, к сожалению оборвались.

Известно, что новая хозяйка не планирует снимать фреску. Также американка хочет пригласить ученых и специалистов по изобразительному искусству, чтобы выяснить ценность этого изображения.

Реакция сети

В комментариях к сообщению женщины, пользователи не скрывали удивления от находки за фальшивой стенкой. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Я работал инспектором жилья и видел много старых домов в Буффало, где подвалы когда-то использовались как нелегальные бизнесы... Возможно, действительно, что ваш подвал когда-то был секретным мексиканским рестораном!";

"Советую обратиться в местный исторический музей, чтобы узнать больше об окрестностях";

"Теперь я хочу посмотреть, что скрывается за зеркалами в нашем подвале — их установил один из предыдущих владельцев дома";

"Интересно, что я тоже находил рисунки, нарисованные прямо на стенах, а затем закрытые панелями или еще чем-то, в двух домах, которые покупал и ремонтировал в этом районе. Первый имел фреску на всю стену — это был какой-то азиатский пейзаж. В моем нынешнем доме (односемейном) в спальне была картина с ковбоями и индейцами".

Ранее Фокус сообщал, что владелица дома наткнулась на "сокровище" в скрытом подвале. Она не ожидала увидеть такую находку, которая находилась под замком много лет.

Впоследствии стало известно, как женщина купила дом и нашла скрытый люк во время ремонта. Во время работ она с другом обнаружила скрытый в полу деревянный люк, который вел в подвал с неожиданными сюрпризами.