Ремонт підвалу перетворився на детектив: знахідка за фальшивою стінкою вразила людей (фото)

Одна американка з міста Баффало вирішила провести ремонт у підвалі купленому будинку 1926 року. Коли працівники разом з подружжям виявили фальшиву стінку, то почали її прибирати та знайшли неочікувану знахідку.

За фальш-стінкою була стара композиція у вигляді фрески, яка роками була захована за сірою ДСП, йдеться в дописі жінки в Reddit.

Американка розповідає, що під час ремонту підвалу ремонтники помітили дивну стінку. Згодом команда в присутності власниці вирішила зняти панель і побачила загадкову фреску.

"Ми зняли сірий щит і побачили за ним яскраву картину. Цікаво, коли її створили, і чи ще хтось натрапляв на подібні знахідки під час ремонту", — написала власниця будинку.

Стара фреска ховалася за фальшивою стінкою Фото: Reddit

На муралі зображений чоловік на віслюку, який від’їжджає від пари й прямує до трьох людей, що ведуть розмову. Четверо персонажів носять сомбреро, тому коментатори жартують, що картина "виглядає так, ніби їй місце в мексиканському ресторані".

"Ми цікавимося, коли це було зроблено, і хотіли поділитися знахідкою, щоб дізнатися, чи ще хтось натрапляв на подібні дивовижні малюнки під час зняття стінових покриттів", — написала американка.

Згодом власниця вияснила, що тут міг був підпільний мексиканський ресторан чи незаконне виробництво алкоголю, зокрема текіли та віскі в часи Сухого закону. Однак сліди, які могли привести до нащадків тодішніх власників, на жаль обірвалися.

Наразі відомо, що нова хазяйка не планує знімати фреску. Також американка хоче запросити науковців і спеціалістів з образотворчого мистецтва, щоби вияснити цінність цього зображення.

Реакція мережі

У коментарях до допису жінки, юзери не приховували здивування від знахідки за фальшивою стінкою. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я працював інспектором житла й бачив багато старих будинків у Буффало, де підвали колись використовувалися як нелегальні бізнеси… Можливо, справді, що ваш підвал колись був секретним мексиканським рестораном!";

"Раджу звернутися до місцевого історичного музею, аби дізнатися більше про околиці";

"Тепер я хочу подивитися, що ховається за дзеркалами у нашому підвалі — їх встановив один з попередніх власників будинку";

"Цікаво, що я теж знаходив малюнки, намальовані прямо на стінах, а потім закриті панелями чи ще чимось, у двох будинках, які купував і ремонтував у цьому районі. Перший мав фреску на всю стіну — це був якийсь азійський пейзаж. У моєму теперішньому будинку (односімейному) у спальні була картина з ковбоями та індіанцями".

