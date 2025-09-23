Женщина пыталась выставить на аукцион имение Элвиса Пресли: ей грозит тюрьма

В США женщину из Миссури судят за попытку продать на аукционе поместье Элвиса Пресли в Грейсленде. Она признала вину в почтовом мошенничестве, а судья ранее остановил незаконную продажу.

Как сообщает The Independent, Лиза Джанин Финдли предстанет перед федеральным судом в Мемфисе. Окружной судья Джон Фоулкс должен определить меру наказания. Женщина признала себя виновной в почтовом мошенничестве. Обвинение в краже личных данных было снято в рамках соглашения о признании вины.

По данным прокуратуры, жительница Кимберлинг-Сити сфальсифицировала историю о якобы займе в 3,8 млн долларов (152 млн грн), который, по ее словам, получила Лиза Мари Пресли от вымышленного частного кредитора. Она заявляла, что Грейсленд был заложен в качестве залога. Финдли угрожала выставить дом на аукцион, если семья не выплатит 2,85 млн долларов (114 млн грн).

Следствие установило, что Финдли выдавала себя за трех разных лиц, подделала кредитные документы и опубликовала в местной газете объявление о принудительной продаже. В мае 2024 года она планировала аукцион, однако судья прекратил процесс после подачи иска от Райли Кеоф, внучки Элвиса Пресли.

Эксперты отмечали, что попытка продать один из самых известных объектов недвижимости США выглядела сомнительной, поскольку документы и контакты быстро вызвали подозрения.

Грейсленд был открыт как музей в 1982 году и ежегодно привлекает сотни тысяч посетителей. Поместье площадью 13 акров (5 гектаров) принадлежит Promenade Trust, которым руководит семья Пресли. После смерти Лизы Мари Пресли в январе 2023 года право собственности на дом унаследовала ее дочь Райли Кеоф.

В иске Кеоф отмечалось, что документы, на которые ссылалась Финдли, были подделаны, а кредит никогда не существовал. Нотариус, имя которой фигурировало в бумагах, подтвердила, что никогда не встречалась с Лизой Мари Пресли и не заверяла никаких сделок. Судья признал, что аффидевит нотариуса ставит под сомнение подлинность подписи.

После провала схемы Финдли пыталась переложить ответственность, заявив, что продажу организовали нигерийские мошенники. Прокуроры отметили, что это была попытка отвести от себя подозрения.

Напомним, Грейсленд является вторым по посещаемости частным домом-музеем в США после Белого дома. Поместье остается главным туристическим объектом Мемфиса, а также символом культурного наследия Элвиса Пресли, который умер в 1977 году в возрасте 42 лет.

