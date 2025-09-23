Жінка намагалась виставити на аукціон маєток Елвіса Преслі: їй загрожує в'язниця

У США жінку з Міссурі судять за спробу продати на аукціоні маєток Елвіса Преслі в Грейсленді. Вона визнала провину у поштовому шахрайстві, а суддя раніше зупинив незаконний продаж.

Як повідомляє The Independent, Ліза Джанін Фіндлі постане перед федеральним судом у Мемфісі. Окружний суддя Джон Фоулкс має визначити міру покарання. Жінка визнала себе винною у поштовому шахрайстві. Звинувачення у крадіжці особистих даних було знято в межах угоди про визнання провини.

За даними прокуратури, мешканка Кімберлінг-Сіті сфальсифікувала історію про нібито позику у 3,8 млн доларів (152 млн грн), яку, за її словами, отримала Ліза Марі Преслі від вигаданого приватного кредитора. Вона заявляла, що Грейсленд був закладений як застава. Фіндлі погрожувала виставити будинок на аукціон, якщо родина не виплатить 2,85 млн доларів (114 млн грн).

Слідство встановило, що Фіндлі видавала себе за трьох різних осіб, підробила кредитні документи та опублікувала у місцевій газеті оголошення про примусовий продаж. У травні 2024 року вона планувала аукціон, однак суддя припинив процес після подання позову від Райлі Кеоф, внучки Елвіса Преслі.

Експерти зазначали, що спроба продати один із найвідоміших об’єктів нерухомості США виглядала сумнівною, оскільки документи та контакти швидко викликали підозри.

Грейсленд був відкритий як музей у 1982 році та щороку приваблює сотні тисяч відвідувачів. Маєток площею 13 акрів (5 гектарів) належить Promenade Trust, яким керує родина Преслі. Після смерті Лізи Марі Преслі у січні 2023 року право власності на будинок успадкувала її дочка Райлі Кеоф.

У позові Кеоф зазначалося, що документи, на які посилалася Фіндлі, були підроблені, а кредит ніколи не існував. Нотаріус, ім’я якої фігурувало у паперах, підтвердила, що ніколи не зустрічалася з Лізою Марі Преслі і не завіряла жодних угод. Суддя визнав, що афідевіт нотаріуса ставить під сумнів справжність підпису.

Після провалу схеми Фіндлі намагалася перекласти відповідальність, заявивши, що продаж організували нігерійські шахраї. Прокурори наголосили, що це була спроба відвести від себе підозри.

Нагадаємо, Грейсленд є другим за відвідуваністю приватним будинком-музеєм у США після Білого дому. Маєток залишається головним туристичним об’єктом Мемфіса, а також символом культурної спадщини Елвіса Преслі, який помер у 1977 році у віці 42 років.

