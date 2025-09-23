Спал на земле и жил на $1 в день: миллиардер раздал свое состояние (фото)

Для большинства предпринимателей попадание в список миллиардеров считается вершиной успеха. Но для 86-летнего основателя Patagonia Ивона Шуинара из США это стало "одним из худших дней в жизни".

Related video

В 2022 году американец и его семья передали компанию Patagonia в траст и некоммерческую организацию. Об этом пишет Fortuna.

В 2017 году Forbes впервые включил Шуинара в клуб миллиардеров. Сам бизнесмен признался, что это вызвало у него лишь раздражение.

"У меня нет миллиарда на счете. Я не вожу "Лексусы". Это был политический провал — миллиардерство существует только из-за растущего разрыва между богатыми и бедными", — цитирует его новая книга "Dirtbag Billionaire" Дэвида Джеллеса.

Шуинар всю жизнь был скалолазом, ночевал в машине или спал на земле, а также выживал на один доллар в день. Даже в годы становления Patagonia он питался скромно и оставался верен идее минимализма.

В 2017 году Forbes впервые включил Шуинара в клуб миллиардеров Фото: CNN

Несмотря на стоимость компании в 3 млрд долларов, Шуинар отказался и от продажи, и от выхода на биржу.

"Я не уважаю фондовый рынок. Как только становишься публичным, теряешь контроль и превращаешься в безответственную корпорацию", — заявил он.

В 2022 году Шуинар и его семья передали Patagonia в траст и некоммерческую организацию. Теперь около 100 млн долларов прибыли ежегодно идут на борьбу с изменением климата и защиту дикой природы.

"Мы собираемся раздать максимум средств тем, кто реально спасает планету", — сказал он.

Этот шаг помог избежать и крупных налогов при наследовании, но главное — позволил Шуинару стереть свое имя из списка миллиардеров и подчеркнуть, что для него важнее не богатство, а сохранение природы.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл в лотерею, используя цифры с номерного знака автомобиля. Победитель сообщил, что в ближайшем будущем он планирует отремонтировать старый дом.

Также стало известно, что парень зашел в казино и сорвал почти 400 джекпотов за день. Мужчина выиграл более 1,82 млн долларов (почти 75 млн гривен), установив рекорд по числу победных комбинаций за сутки.