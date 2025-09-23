Спав на землі і жив на $1 на день: мільярдер роздав свої статки (фото)

Для більшості підприємців потрапляння до списку мільярдерів вважається вершиною успіху. Але для 86-річного засновника Patagonia Івона Шуінара зі США це стало "одним із найгірших днів у житті".

Related video

У 2022 році американець і його сім'я передали компанію Patagonia в траст і некомерційну організацію. Про це пише Fortuna.

У 2017 році Forbes уперше включив Шуінара до клубу мільярдерів. Сам бізнесмен зізнався, що це викликало в нього лише роздратування.

"У мене немає мільярда на рахунку. Я не вожу "Лексуси". Це був політичний провал — мільярдерство існує тільки через зростаючий розрив між багатими і бідними", — цитує його нова книга "Dirtbag Billionaire" Девіда Джеллеса.

Шуїнар все життя був скелелазом, ночував у машині або спав на землі, а також виживав на один долар на день. Навіть у роки становлення Patagonia він харчувався скромно і залишався вірним ідеї мінімалізму.

У 2017 році Forbes уперше заніс Шуїнара до клубу мільярдерів Фото: films

Попри вартість компанії в 3 млрд доларів, Шуїнар відмовився і від продажу, і від виходу на біржу.

"Я не поважаю фондовий ринок. Щойно стаєш публічним, втрачаєш контроль і перетворюєшся на безвідповідальну корпорацію", — заявив він.

У 2022 році Шуїнар і його сім'я передали Patagonia в траст і некомерційну організацію. Тепер близько 100 млн доларів прибутку щорічно йдуть на боротьбу зі зміною клімату та захист дикої природи.

"Ми збираємося роздати максимум коштів тим, хто реально рятує планету", — сказав він.

Цей крок допоміг уникнути і великих податків під час успадкування, але головне — дав змогу Шуінару стерти своє ім'я зі списку мільярдерів і підкреслити, що для нього важливіше не багатство, а збереження природи.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв у лотерею, використовуючи цифри з номерного знака автомобіля. Переможець повідомив, що в найближчому майбутньому він планує відремонтувати старий будинок.

Також стало відомо, що хлопець зайшов у казино і зірвав майже 400 джекпотів за день. Чоловік виграв понад 1,82 млн доларів (майже 75 млн гривень), встановивши рекорд за кількістю переможних комбінацій за добу.